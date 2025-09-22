Epstein-Mails aufgetaucht: Charity feuert Ferguson

Ferguson, die um ihren guten Ruf als Kinderbuchautorin fürchtete, hatte in Interviews wiederholt betont, Pädophilie und sexuellen Missbrauch von Kindern entschieden abzulehnen. Dennoch werfen die neuen Enthüllungen Fragen über ihre private Kommunikation auf – und halten die Diskussion über die Verbindungen zwischen Epstein und Teilen der britischen Elite am Leben.