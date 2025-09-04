Vorteilswelt
Warnung an Putin

Wirtschaft in Russland trübt sich massiv ein

Wirtschaft
04.09.2025 11:20
Die wenigsten Russen können sich Einkäufe im Warenhaus GUM am Roten Platz leisten – viele gehen ...
Die wenigsten Russen können sich Einkäufe im Warenhaus GUM am Roten Platz leisten – viele gehen dort einfach nur spazieren.(Bild: AP/Alexander Zemlianichenko)

In Russland läuten die Alarmglocken: Entgegen dem mit viel Pomp nach außen getragenen Image des unerschütterlichen Russlands, dürfte es wirtschaftlich richtig bergab gehen.

Daten der Banken, die schneller verfügbar sind als staatliche Statistiken, zeigen eine starke Verlangsamung. Demnach hat das Wachstum im Juli und August nahe null gelegen.

„Die neuesten Daten deuten darauf hin, dass sich die Wirtschaft schneller als erwartet abkühlt“, räumte Wirtschaftsminister Maxim Reschetnikow am Donnerstag nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax ein. Der Chef der größten russischen Bank Sberbank, German Gref, sieht die Wirtschaft in einer Stagnation.

Das peppe Stadtviertel mit dem Geschäftszentrum „Moskau City“.
Das peppe Stadtviertel mit dem Geschäftszentrum „Moskau City“.(Bild: AFP/OLESYA KURPYAYEVA)

Er hoffe, die Zentralbank werde ein Abgleiten in eine Rezession nicht zulassen, so Gref am Rande des Östlichen Wirtschaftsforums in Wladiwostok. Die erwarteten Zinssenkungen von derzeit 18 auf 14 Prozent bis zum Jahresende reichten nicht aus, um die Wirtschaft wiederzubeleben. „Es ist wichtig, aus dieser Phase der kontrollierten Abkühlung der Wirtschaft herauszukommen“, erklärte Gref. „Die Wiederbelebung der Wirtschaft wird viel schwieriger sein als ihre Abkühlung.“ Bei dem derzeitigen Inflationsniveau liege der Zinssatz, bei dem man auf eine wirtschaftliche Erholung hoffen könne, bei zwölf Prozent oder darunter.

Schöne Wohnungen nach westlichem Standard sind nur für die wenigsten zugänglich. Die meisten ...
Schöne Wohnungen nach westlichem Standard sind nur für die wenigsten zugänglich. Die meisten wohnen im Plattenbau.(Bild: AFP/ALEXANDER NEMENOV)

Weniger Wachstum
Finanzminister Anton Siluanow hatte Präsident Wladimir Putin vergangene Woche mitgeteilt, dass sich das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr voraussichtlich auf 1,5 Prozent verlangsamen dürfte. Dies liegt weit unter der früheren Prognose von 2,5 Prozent und unter dem 2024 erreichten Plus von 4,3 Prozent. Ein Grund dafür sind die hohen Zinsen, die zur Inflationsbekämpfung verhängt wurden. Diese haben die Kreditvergabe gebremst. Die Zentralbank hält ihre nächste geldpolitische Sitzung am 12. September ab.

Lesen Sie auch:
Kremlchef Wladimir Putin
Mehr Enteignungen
Wie Putin für den Krieg die Wirtschaft riskiert
11.07.2025
Panzer ja, Gemüse nein
Russen können sich Kartoffeln kaum mehr leisten
20.06.2025

Grund ist auch die Rüstungsindustrie. Rüstungsbetriebe zahlen aktuell hohe Gehälter, mit denen viele andere Unternehmen aus anderen Branchen nicht mithalten können. Das hat die Inflation befeuert, zumal viele Arbeitskräfte wegen des Ukraine-Kriegs zur Armee eingezogen wurden oder ins Ausland geflohen sind. Die hohen Zinsen, mit denen die Teuerung bekämpft werden soll, dämpfen Investitionen. Zudem setzen die westlichen Sanktionen wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine der Wirtschaft zu.

Mehr Wirtschaft
