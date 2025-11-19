Auf einmal packt David Alaba den Rasierer aus

Beinahe wurde Österreichs Teamkoch Fritz Grampelhuber zum Leidtragenden der WM-Feier. Als nach dem Spiel die Party abging, holte David Alaba auf einmal den Rasierer hervor ...
Nachdem Rot-Weiß-Rot mit dem 1:1 gegen Bosnien das WM-Ticket lösen konnte, wurde kräftig angestoßen. Marko Arnautovic und Co. ließen gemeinsam mit ihren Betreuern, Trainern und ihrem Koch die Korken knallen, Letzterer schien für kurze Zeit jedoch ordentlich angespannt.
Nervöser Kunde
ÖFB-Kapitän Alaba hielt es wohl für angemessen, Grampelhuber einen neuen Haarschnitt zu verpassen und brachte einen Rasierer zum Vorschein. Zwar ließ der Koch die Prozedur über sich ergehen, so richtig entspannt wirkte er dabei jedoch nicht.
Entwarnung! Alaba erlaubte sich lediglich einen Scherz und hantierte mit der falschen Seite des Rasierers an seinem Friseurkunden. Grampelhuber hat noch einmal glücklich gehabt, zittern musste allerdings ein gewisser Ralf Rangnick. „Bring mir Trainer hierher“, sprach Alaba dem Teamchef eine Einladung in seinen Friseursalon aus.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.