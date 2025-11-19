Vorteilswelt
Der Koch wird nervös

Auf einmal packt David Alaba den Rasierer aus

Fußball International
19.11.2025 15:30
Teamkoch Fritz Grampelhuber musste um seine Frisur zittern.
Teamkoch Fritz Grampelhuber musste um seine Frisur zittern.(Bild: Sepp Pail)

Beinahe wurde Österreichs Teamkoch Fritz Grampelhuber zum Leidtragenden der WM-Feier. Als nach dem Spiel die Party abging, holte David Alaba auf einmal den Rasierer hervor ...

Nachdem Rot-Weiß-Rot mit dem 1:1 gegen Bosnien das WM-Ticket lösen konnte, wurde kräftig angestoßen. Marko Arnautovic und Co. ließen gemeinsam mit ihren Betreuern, Trainern und ihrem Koch die Korken knallen, Letzterer schien für kurze Zeit jedoch ordentlich angespannt.

Nervöser Kunde
ÖFB-Kapitän Alaba hielt es wohl für angemessen, Grampelhuber einen neuen Haarschnitt zu verpassen und brachte einen Rasierer zum Vorschein. Zwar ließ der Koch die Prozedur über sich ergehen, so richtig entspannt wirkte er dabei jedoch nicht. 

Entwarnung! Alaba erlaubte sich lediglich einen Scherz und hantierte mit der falschen Seite des Rasierers an seinem Friseurkunden. Grampelhuber hat noch einmal glücklich gehabt, zittern musste allerdings ein gewisser Ralf Rangnick. „Bring mir Trainer hierher“, sprach Alaba dem Teamchef eine Einladung in seinen Friseursalon aus. 

Porträt von Anatol Szadeczky-Kardoss
Anatol Szadeczky-Kardoss
