Neue Karrierepläne

Ariana Grande: Tour wird letztes „großes Hurra“

Society International
19.11.2025 15:30
Ariana Grande will sich künftig mehr auf ihre Karriere als Musical-Darstellerin konzentrieren.
Ariana Grande will sich künftig mehr auf ihre Karriere als Musical-Darstellerin konzentrieren.(Bild: AFP/VALERIE MACON)

Ariana Grande hat angedeutet, sich künftig mehr auf ihre Karriere als Musical-Darstellerin und Schauspielerin zu fokussieren. „Ich habe so viel Zeit damit verbracht, nur Popmusik zu machen – aber ich bin als Mädchen aufgewachsen, das Musicals und Comedy liebte“, sagte die 32-Jährige im Podcast „Good Hang“ von US-Schauspielerin Amy Poehler.

„Deshalb denke ich, dass es für meine Seele, meine Kunst und das, was ich mir selbst gebe, am besten ist, wenn ich den Dingen nachgehe, die sich im Moment richtig anfühlen“, sagte die Musikerin, die 2024 ihr siebentes Studioalbum „Eternal Sunshine“ herausgebracht hat.

„Wird lange, lange, lange nicht wieder passieren“
Ab Juni 2026 tritt sie in mehreren US-Städten auf. Im August spielt sie mehrere Konzerte in London. Andere Termine in Europa sind bisher nicht geplant. Danach erwägt sie eine längere Tour-Pause.

Ariana Grande wird nach ihrer Tour 2026 nicht mehr so bald auf der Bühne stehen. Die Auftritte ...
Ariana Grande wird nach ihrer Tour 2026 nicht mehr so bald auf der Bühne stehen. Die Auftritte seien ein letztes „großes Hurra, für den Moment“.(Bild: AFP/KENA BETANCUR)

„Ich möchte nichts Endgültiges sagen. Was ich aber sicher weiß, ist, dass ich mich sehr auf die Mini-Tour freue – aber ich glaube, so etwas wird wohl lange, lange, lange, lange nicht wieder passieren“, sagte die 32-Jährige.

Rolle in der Serie „American Horror Story“
Ihre Tour werde ein letztes „großes Hurra, für den Moment“: „Die vergangenen zehn oder 15 Jahre werden sich sehr von denen unterscheiden, die jetzt kommen.“ Was sie statt zu touren genauer plane, verriet sie an der Stelle nicht.

Grande ist auch abseits der Musikbühne erfolgreich: Für ihre Rolle als die gute Hexe Glinda in „Wicked“, der Filmadaption des Musicals „Wicked – Die Hexen von Oz“, war Grande in diesem Jahr für einen Golden Globe und einen Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert. Gerade ist „Wicked: Teil 2“ in die Kinos gekommen. Außerdem bekommt Grande in der 13 Staffel der erfolgreichen Horror-Serie „American Horror Story“ eine Rolle.

