Ariana Grande: Tour wird letztes „großes Hurra“

Grande ist auch abseits der Musikbühne erfolgreich: Für ihre Rolle als die gute Hexe Glinda in „Wicked“, der Filmadaption des Musicals „Wicked – Die Hexen von Oz“, war Grande in diesem Jahr für einen Golden Globe und einen Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert. Gerade ist „Wicked: Teil 2“ in die Kinos gekommen. Außerdem bekommt Grande in der 13 Staffel der erfolgreichen Horror-Serie „American Horror Story“ eine Rolle.