Appell: Wasservögel bitte nicht füttern!

Enten, Schwäne und andere gefiederte Bewohner von Seen und Teichen ernähren sich je nach Art von Gräsern, Wasserpflanzen, Insekten, Sämereien und diversen Wassertieren. Davon finden sie in ihrer Umgebung in der Regel mehr als genug und sind daher auch im Winter nicht auf das Füttern durch uns Menschen angewiesen.