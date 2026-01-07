Rätsel um verschwundenen Goldschatz Fall für Kripo

Über 100.000 Euro Schaden

Ein 75-Jähriger aus Innsbruck würde mittlerweile wohl einen anderen Ort dafür wählen, wenn er die Zeit zurückdrehen könnte. Unbekannte Einbrecher hatten sich Zutritt zu dessen Kellerabteil verschafft und Gold sowie andere Wertsachen aus einem dort befindlichen Tresor gestohlen. Der Schaden ist enorm – er wird mit mehr als 100.000 Euro beziffert.