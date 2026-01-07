Vorteilswelt
Im Keller gebunkert

Rätsel um verschwundenen Goldschatz Fall für Kripo

Tirol
07.01.2026 14:48
Wann genau die Täter im Keller aktiv waren, ist unklar (Symbolbild).
Wann genau die Täter im Keller aktiv waren, ist unklar (Symbolbild).(Bild: Klemens Groh)

Ein regelrechter Goldschatz im Wert von mehr als 100.000 Euro verschwand auf mysteriöse Art und Weise aus einem Innsbrucker Kellerabteil. Ein 75-jähriger Bewohner hatte die Wertgegenstände dort in einem Tresor aufbewahrt. Möglich, dass der Schatz schon vor Monaten gestohlen wurde. Bemerkt wurde das Fehlen jedenfalls erst jetzt.

Jeder kann seine Wertsachen dort aufbewahren, wo er möchte. Ob ein Kellerabteil in einem Mehrparteienhaus der richtige Ort dafür ist – auch wenn sie in einem Tresor aufbewahrt werden – sei dahingestellt ...

Über 100.000 Euro Schaden
Ein 75-Jähriger aus Innsbruck würde mittlerweile wohl einen anderen Ort dafür wählen, wenn er die Zeit zurückdrehen könnte. Unbekannte Einbrecher hatten sich Zutritt zu dessen Kellerabteil verschafft und Gold sowie andere Wertsachen aus einem dort befindlichen Tresor gestohlen. Der Schaden ist enorm – er wird mit mehr als 100.000 Euro beziffert.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zum Golddiebstahl sind im Gange.

Wann genau die Täter zugeschlagen haben, ist völlig unklar. Die Zeitspanne ist groß – laut Polizei dürften die Unbekannten den Coup im Vorjahr zwischen 1. März und 22. Dezember gelandet haben.

„Viele Fragen noch offen“
Die näheren Hintergründe der Tat waren vorerst unklar. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Laut einer Polizeisprecherin seien derzeit noch viele Fragen offen. Das Opfer werde in den kommenden Tagen genauer befragt – es habe aber offenbar glaubhaft nachweisen können, dass in dem Tresor die Wertsachen aufbewahrt wurden.

Hubert Rauth
