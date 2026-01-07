Erschlankte Amy Schumer hat Scheidung eingereicht

Das ehemalige Paar wurde erstmals im November 2017 miteinander in Verbindung gebracht, nachdem sie bei einem Candle-Light-Dinner in New York zusammen fotografiert worden waren. Nur wenige Tage, nachdem sie ihre Beziehung im Februar 2018 auf Instagram offiziell gemacht hatten, heirateten die beiden in einer intimen Zeremonie in Malibu, Kalifornien, an der etwa 80 Personen teilnahmen, darunter Jennifer Aniston und Larry David.