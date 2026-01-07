Vorteilswelt
Selbstfürsorge & Liebe

Erschlankte Amy Schumer hat Scheidung eingereicht

Society International
07.01.2026 15:00
Amy Schumer postete mehrere Bikinifotos von sich, um ihren neuen Körper zu zeigen.
Amy Schumer postete mehrere Bikinifotos von sich, um ihren neuen Körper zu zeigen.(Bild: Viennareport)

„Dieses Jahr geht es um Selbstfürsorge und Selbstliebe“. Das schrieb die US-Komikerin Amy Schumer am Wochenende zu brandneuen Bikinifotos, die ihre neue, schlanke Figur zeigen. Jetzt wurde bekannt, dass sie gerade die Scheidung von ihrem Mann Chris Fischer eingereicht hat. 

Die Schauspielerin hatte bereits im vergangenen Monat öffentlich gemacht, dass sie sich von dem 45-jährigen Koch getrennt hat, mit dem sie den sechsjährigen Sohn Gene hat. Nun geht aus Gerichtsakten aus New York County hervor, dass sie auch offiziell die Scheidung beantragt hat.

Ungeschminkt und ohne Filter
Die aus Filmen wie „Dating Queen“ und „Mädelstrip“ bekannte Komikerin hat sich in den vergangenen Monaten sichtbar neu erfunden und deutlich an Gewicht verloren. Am Wochenende zeigte sie auf Instagram, wie sehr – mit mehreren Bikinifotos, die eigenen Angaben zufolge beim Packen für eine Reise entstanden sind. Ungewöhnlich offen präsentierte sie sich dabei ungeschminkt und ohne Filter.

Hier ist das Posting von Amy Schumer eingebunden:

In ihrem Post rief sie dazu auf, die eigene Gesundheit wertzuschätzen und „das beste Jahr unseres Lebens zu haben – weiterzugehen ohne Reue. Einfach nur Liebe.“

Das ehemalige Paar wurde erstmals im November 2017 miteinander in Verbindung gebracht, nachdem sie bei einem Candle-Light-Dinner in New York zusammen fotografiert worden waren. Nur wenige Tage, nachdem sie ihre Beziehung im Februar 2018 auf Instagram offiziell gemacht hatten, heirateten die beiden in einer intimen Zeremonie in Malibu, Kalifornien, an der etwa 80 Personen teilnahmen, darunter Jennifer Aniston und Larry David.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
