Anklage gegen Ex-Mitarbeiter im SOS-Kinderdorf

Drohungen und Gewalt an mehreren Opfern

Eines der beiden Mädchen soll der Beschuldigte zweimal genötigt haben, aufzuräumen und niemandem etwas von den sexuellen Übergriffen zu erzählen. Er wendete auch Gewalt an, zog das Kind heftig an den Ohren. Einem weiteren Jungen soll er dasselbe angetan haben.