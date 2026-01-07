Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Missbrauchsvorwürfe

Anklage gegen Ex-Mitarbeiter im SOS-Kinderdorf

Salzburg
07.01.2026 14:37
Symbolbild
Symbolbild(Bild: APA/BARBARA GINDL)

In der Causa der SOS-Kinderdörfer kehrt keine Ruhe ein. Die Staatsanwaltschaft Salzburg hat jetzt gegen einen 57‑Jährigen, der im SOS-Kinderdorf Seekirchen als Familienhelfer tätig war, Anklage wegen Missbrauchsvorwürfen in mehreren Fällen erhoben.

0 Kommentare

Das Ermittlungsverfahren wurde im Vorjahr eingeleitet. Jetzt ist die Anklage da. Dem Angeklagten werden sexueller und schwerer sexueller Missbrauch von Unmündigen sowie Nötigung vorgeworfen. Die Übergriffe sollen im Jahr 2017 begonnen und drei Jahre lange angedauert haben. 

Der 57-Jährige war zu dem Zeitpunkt als Familienhelfer im SOS-Kinderdorf in Seekirchen beschäftigt. Er soll zwei dort untergebrachte, unter 14-jährige Mädchen wiederholt unsittlich berührt und damit auch seine Autoritätsstellung ausgenutzt haben. 

Drohungen und Gewalt an mehreren Opfern
Eines der beiden Mädchen soll der Beschuldigte zweimal genötigt haben, aufzuräumen und niemandem etwas von den sexuellen Übergriffen zu erzählen. Er wendete auch Gewalt an, zog das Kind heftig an den Ohren. Einem weiteren Jungen soll er dasselbe angetan haben. 

Der 57-Jährige hat aus dem Jahr 2021 bereits eine Vorstrafe wegen sexuellem Missbrauch an Unmündigen. Zum Zeitpunkt dieser Verurteilung war er nicht mehr im SOS-Kinderdorf Seekirchen beschäftigt. Die neuen Vorwürfe waren damals auch noch nicht bekannt. 

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Bereits vorbestraft
SOS-Kinderdorf: Mitarbeiter soll Bub gequält haben
24.09.2025
Krone Plus Logo
„In ständiger Angst“
Zum Weihnachtsfest neue Vorwürfe im Kinderdorf
23.12.2025

Dem Mann droht jetzt eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren. Ein Schöffengericht am Landesgericht wird darüber entscheiden. 

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Babler, Stocker und Meinl-Reisinger müssen das Ruder herumreißen. 
Kaltstart für Kanzler
Zwei Drittel sind mit der Regierung unzufrieden
Großeinsatz in der Nacht zum Mittwoch in Klagenfurt-Annabichl mit tragischem Ausgang.
Obduktion angeordnet
Feuerdrama: Frau lag leblos in brennendem Wohnhaus
Venezuela verfügt über die größten bekannten Erdöl-Vorkommen der Welt, bis 2005 war das Land ...
„Zum Wohl des Volkes“
Trump sichert sich Kontrolle über Venezuelas Öl
Domen Prevc schreibt Skisprung-Geschichte
Historischer Triumph
Das gab’s noch nie! Novum bei Vierschanzentournee
Kern hat „wachsendes Interesse“ an einer Kandidatur.
Kommt Kampfparteitag?
Erste Rote offen für Kern-Kandidatur gegen Babler
Top-3

Gelesen

Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
107.581 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Oberösterreich
„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“
107.499 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Oberösterreich gibt es rund 190.000 gemeinnützige Wohnungen – davon 120.000 zur Miete, 60.000 ...
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
100.490 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf