Der FIFA-WM-Pokal ist jetzt in Österreich

„Symbol für das, was wir vorhaben“

Der Pokal kam am Mittwoch mit einem eigenen Charter, in dem auch eine ÖFB-Delegation mit Aufsichtsratschef Josef Pröll saß, von Istanbul nach Österreich. „Der Pokal ist ein Symbol für das, was wir vorhaben“, meinte der Verbandsboss. Am Donnerstag geht es für die Trophäe weiter nach Indien, in Europa ist die Trophäe nur noch in Portugal, Spanien und Frankreich zu sehen. Gestartet wurde die Tour am vergangenen Samstag in Saudi-Arabien.