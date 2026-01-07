Vorteilswelt
Wirbel um Penis-Trick

„Völlig absurd!“ Skispringer von Bericht irritiert

Ski Nordisch
07.01.2026 15:17
Halvor Egner Granerud
Halvor Egner Granerud(Bild: AP/Matthias Schrader)

Ein angeblicher Penis-Trick hat in den vergangenen Tagen für Wirbel im Skisprung-Zirkus gesorgt. Norwegens Halvor Egner Granerud zeigt sich davon irritiert und schüttelt mit dem Kopf.

„Rune Velta (Anm. d. Red.: Cheftrainer) kam vor der Qualifikation in die Umkleidekabine und sagte: ‘Ihr müsst euch auf Fragen zu Penisinjektionen gefasst machen.‘ Ich muss zugeben, dass ich dachte, das sei ein Scherz“, schildert Granerud dem „Dagbladet“.

Halvor Egner Granerud
Halvor Egner Granerud(Bild: GEPA)

Für ihn seien die Berichte „völlig absurd“. „Als Rune Velta vor der Qualifikation darüber sprach, war ich sicher, dass er scherzt“, sagt der der zweifache Skisprung-Gesamtweltcupsieger sowie Vierschanzentournee-Triumphator von 2023.

Vermessung vor Saisonstart
Um den Spielraum zu minimieren, greift die FIS streng durch, vor Saisonstart wurde jeder Athlet mit einem 3D-Scanner vermessen. Die daraus gewonnen Werte bilden die Grundlage für die Anzuggröße. Der deutschen „Bild“-Zeitung zufolge soll es in der Vergangenheit jedoch schon Skispringer geben, die bei der Vermessung des Schrittmaßes ein wenig nachgeholfen haben. Mit einer Spritze für den Penis.

Lesen Sie auch:
In puncto Auftrieb spielt der Anzug der Skispringer eine entscheidende Rolle.
Mithilfe von Spritzen
Penis-Trick für größere Chancen im Skispringen?
05.01.2026
Vierschanzentournee
„Peinlich!“ Norweger rudert nach Kritik nun zurück
06.01.2026

„Es gibt die Möglichkeit, mit der Injektion von Paraffin oder Hyaluronsäure eine temporäre, optische Verdickung des Penis zu erwirken“, erklärte Dr. med. Kamran Karim, leitender Oberarzt im Maria-Hilf-Krankenhaus in Krefeld. Davon hält Granerud jedoch offenbar nichts ...

