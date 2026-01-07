Vorteilswelt
Deal so gut wie durch

Viel Kohle winkt: WAC-Ass Nwaiwu schon in Türkei!

Kärnten
07.01.2026 12:24
Nwaiwu mit Manager Dudu Dahan am Flughafen von Istanbul
Nwaiwu mit Manager Dudu Dahan am Flughafen von Istanbul(Bild: privat)

So gut wie fix: Der Fußball-Bundesligist WAC wird seinen Top-Defensivmann Chibuike Nwaiwu abgeben – der Nigerianer ist bereits in der Türkei.

0 Kommentare

Der Deal ist so gut wie durch. Chibuike Nwaiwu ist bereits in Istanbul, wird sich dem türkischen Erstliga-Dritten Trabzonspor anschließen. 

Vorausgesetzt, der Defensivmann schließt den derzeit laufenden Medizincheck positiv ab. Dann winkt dem WAC eine klubinterne Rekordablöse bis zu 8 Millionen Euro plus Boni.

Ähnliche Themen
TürkeiIstanbul
Kohle
Kärnten

Folgen Sie uns auf