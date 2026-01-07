Vorteilswelt
Ursache aber bekannt

Brandtragödie in Alterlaa: Identität weiter unklar

Wien
07.01.2026 15:15
Die Identität der Frau ist nach dem Inferno in Alterlaa weiterhin nicht vollständig geklärt.
Die Identität der Frau ist nach dem Inferno in Alterlaa weiterhin nicht vollständig geklärt.(Bild: Stadt Wien | Feuerwehr)

Nach dem Großbrand im Wohnpark Alterlaa in Wien-Liesing am Stefanitag ist zwar die Brandursache geklärt, die Identität der toten Frau bleibt aber weiter ungewiss. Der Zimmerbrand vor rund zwei Wochen hatte auf mehrere Balkone übergegriffen und dadurch für großes Aufsehen gesorgt.

Zahlreiche Personen wurden beim Brand am späten Abend gegen 22.30 Uhr von der Feuerwehr mit Fluchtfilterhauben aus verrauchten Wohnungen und Stiegenhäusern gerettet. Die Wiener Berufsrettung betreute insgesamt 53 Betroffene – eine Frau musste mit einer Rauchgasvergiftung in ein Spital gebracht werden. Für eine weitere Frau, die mutmaßliche Mieterin der Brandwohnung, kam jede Hilfe zu spät.

Mehrere Balkone in Vollbrand
Die Frau dürfte nach Angaben der Ermittler an einer Rauchgasvergiftung gestorben sein. Sie wurde auf dem Balkon der Brandwohnung gefunden, wo das Feuer seinen Ausgang genommen haben dürfte. Von dort griffen die Flammen auf mehrere darüberliegende Balkone über. Die Wohnungen wurden durch die enorme Hitze stark beschädigt.

Der Brand war am späten Abend des Stefanitags im neunten Stock von Block 8C ausgebrochen.
Der Brand war am späten Abend des Stefanitags im neunten Stock von Block 8C ausgebrochen.(Bild: Oliver Papacek)
Das Feuer breitete sich rasch über mehrere Balkone aus und sorgte für einen Großeinsatz der ...
Das Feuer breitete sich rasch über mehrere Balkone aus und sorgte für einen Großeinsatz der Feuerwehr.(Bild: Oliver Papacek)

Offene Flamme war Brandursache
Mittlerweile ist die Brandursache geklärt: Eine offene Flamme löste das Feuer aus, teilte Polizeisprecher Markus Dittrich am Mittwoch mit. Die Identität der Toten ist noch nicht endgültig bestätigt, die Ermittler gehen aber davon aus, dass es sich um die Mieterin der Wohnung handeln dürfte.

Das Inferno löste einen Großeinsatz der Feuerwehr aus, drei Etagen des Wohnhauses mussten evakuiert werden. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer rasch, um 4.30 Uhr war der Einsatz beendet.

Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

