Brandtragödie in Alterlaa: Identität weiter unklar

Mehrere Balkone in Vollbrand

Die Frau dürfte nach Angaben der Ermittler an einer Rauchgasvergiftung gestorben sein. Sie wurde auf dem Balkon der Brandwohnung gefunden, wo das Feuer seinen Ausgang genommen haben dürfte. Von dort griffen die Flammen auf mehrere darüberliegende Balkone über. Die Wohnungen wurden durch die enorme Hitze stark beschädigt.