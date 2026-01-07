Vorteilswelt
Am Landesgericht

Richterin entschied: So geht‘s mit Austria weiter!

Kärnten
07.01.2026 15:15
Austria-Gesellschafter Zeljko Karajica
Austria-Gesellschafter Zeljko Karajica

Gute Nachrichten: Vorerst schnauft Violett durch – laut "Krone"-Infos wurde über die Austria Klagenfurt kein Konkursverfahren eröffnet. Jetzt hat man zwei Wochen Zeit, das Überleben zu sichern. . .

Richterin Gudrun Slamanig zeigte sich offensichtlich gütig:

Denn am Landesgericht Klagenfurt wurde vorerst entschieden, dass Fußball-Zweitligist Austria – trotz der nicht eingehaltenen ÖGK-Frist  – eine Erstreckung der Zahlungsfrist gewährt wurde. Diese soll zwei Wochen betragen. 

Porträt von Claudio Trevisan
Claudio Trevisan
