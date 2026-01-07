Vorteilswelt
Die Details zum Deal

Abschied aus Salzburg! Stürmer vor Italien-Wechsel

Bundesliga
07.01.2026 14:37
Petar Ratkov wird wohl schon in Kürze einen Vertrag bei Lazio Rom unterzeichnen.
Petar Ratkov wird wohl schon in Kürze einen Vertrag bei Lazio Rom unterzeichnen.(Bild: GEPA)

Der Serbe Petar Ratkov wird Red Bull Salzburg wohl verlassen. Der 22-jährige Stürmer ist zu Vertragsverhandlungen ins Ausland gereist, wie italienische Medien berichten, ist der Deal mit Serie-A-Klub Lazio Rom schon unter Dach und Fach. Die Hintergründe zum anstehenden Millionen-Transfer. 

0 Kommentare

Während das Team von Trainer Thomas Letsch ins Trainingslager nach Belek reist, hat Ratkov einen anderen Flug gebucht. Nicht die Türkei, sondern Italien ist sein Ziel. Denn der Serbe soll schon in Kürze einen Vertrag bei Lazio Rom unterzeichnen.

Lesen Sie auch:
Stefan Lainer (re.) zog sich im Test gegen die Bayern (li. Diaz) einen Bruch der Mittelhand zu.
Kein Trainingslager
Salzburger fällt nach Knochenbruch aus
07.01.2026

Vertrag über fünf Jahre
„Der Deal ist unter Dach und Fach, Lazio wird seinem Verein Salzburg 13 Millionen plus einen weiteren Bonus zahlen, um ihn endgültig zu verpflichten“, berichtet etwa die „Gazzetta dello Sport“. Der 22-Jährige wird bereits in der „Ewigen Stadt“ erwartet, um dort die medizinischen Untersuchungen zu absolvieren und dann den Vertrag zu unterzeichnen.

Für fünf Jahre soll Ratkov bei Lazio unterschreiben. Dafür winkt ihm ein Gehalt von etwa 1,5 Millionen Euro. Der Serbe wurde von den Italienern bereits länger beobachtet, nun hat man sich für eine Verpflichtung entschieden. Dabei soll Trainer Maurizio Sarri zunächst einen erfahreneren Spieler bevorzugt haben, mittlerweile aber grünes Licht für den Ratkov-Transfer geben. 

