Abschied aus Salzburg! Stürmer vor Italien-Wechsel

Für fünf Jahre soll Ratkov bei Lazio unterschreiben. Dafür winkt ihm ein Gehalt von etwa 1,5 Millionen Euro. Der Serbe wurde von den Italienern bereits länger beobachtet, nun hat man sich für eine Verpflichtung entschieden. Dabei soll Trainer Maurizio Sarri zunächst einen erfahreneren Spieler bevorzugt haben, mittlerweile aber grünes Licht für den Ratkov-Transfer geben.