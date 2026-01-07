Abschied aus Salzburg! Stürmer vor Italien-Wechsel

Der Serbe Petar Ratkov wird Red Bull Salzburg wohl verlassen. Der 22-jährige Stürmer ist zu Vertragsverhandlungen ins Ausland gereist, wie italienische Medien berichten, ist der Deal mit Serie-A-Klub Lazio Rom schon unter Dach und Fach. Die Hintergründe zum anstehenden Millionen-Transfer.
Während das Team von Trainer Thomas Letsch ins Trainingslager nach Belek reist, hat Ratkov einen anderen Flug gebucht. Nicht die Türkei, sondern Italien ist sein Ziel. Denn der Serbe soll schon in Kürze einen Vertrag bei Lazio Rom unterzeichnen.
Vertrag über fünf Jahre
„Der Deal ist unter Dach und Fach, Lazio wird seinem Verein Salzburg 13 Millionen plus einen weiteren Bonus zahlen, um ihn endgültig zu verpflichten“, berichtet etwa die „Gazzetta dello Sport“. Der 22-Jährige wird bereits in der „Ewigen Stadt“ erwartet, um dort die medizinischen Untersuchungen zu absolvieren und dann den Vertrag zu unterzeichnen.
Für fünf Jahre soll Ratkov bei Lazio unterschreiben. Dafür winkt ihm ein Gehalt von etwa 1,5 Millionen Euro. Der Serbe wurde von den Italienern bereits länger beobachtet, nun hat man sich für eine Verpflichtung entschieden. Dabei soll Trainer Maurizio Sarri zunächst einen erfahreneren Spieler bevorzugt haben, mittlerweile aber grünes Licht für den Ratkov-Transfer geben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.