Idyllischer Adventzauber am Berg und im Seetal

Die besinnliche Zeit beginnt mit den Adventmärkten. In Kärnten wird heuer wieder allerhand geboten. Mit dem Hafenknistern, dem Christkindlmarkt auf der Petzen und Co. warten zauberhafte Highlights!
Zwischen Berggipfeln, Stiftshöfen, Weinreben und Seeufern mit vielen Live-Acts öffnen besondere Adventmärkte in Südkärnten bald ihre Pforten – jeder mit seinem eigenen Zauber. Damit Weihnachtsfans besonders stressfrei in die besinnliche Zeit des Jahres starten können, hat das Postbus-Shuttle Südkärnten eigens für die Veranstaltungstage der Adventmärkte Petzen, Klopeiner See und Stift Eberndorf seine Betriebszeiten verlängert: Auto stehen lassen, Glühwein genießen! „Österreichs höchstgelegener Adventmarkt“ auf der Petzen lädt etwa am 6., 7., 13., 14., 20. 12. (14 – 19 Uhr) zum Staunen und Genießen ein.
Tradition, Grillen und Musik
Im Stift Eberndorf wird an den vier Adventsamstagen (16 – 20.30 Uhr) wieder zum traditionellen Jauntaler Advent geladen. Ob Weihnachts-Grillerei mit Meilenstein (7. 12.), Kärntner Chorabend (10.12.) oder Matakustix-Konzert (14. 12.) – die „Weihnachten am Klopeiner See“ -Eventreihe an der Nordpromenade (von 5. – 14. Dezember) bietet für jede Generation Highlights.
Hafenknistern und „Tasty Garden“
Auch das mittlerweile beliebte Hafenknistern in Klagenfurt startet bald: Ab 27. November verwandelt sich der Lendhafen nämlich erneut – jeweils von Donnerstag bis Sonntag – in einen idyllischen Adventmarkt. Kunsthandwerk, Feuerschalen und gemütliche Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen ein. Heuer neu: Im „Tasty Garden“ gegenüber dem Lend-Theater kredenzen die Lend-Gastronomen regionale Köstlichkeiten. 80 Aussteller, die wochenweise wechseln, bieten ein vielfältiges Warenangebot.
