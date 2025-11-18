Idyllischer Adventzauber am Berg und im Seetal

Zwischen Berggipfeln, Stiftshöfen, Weinreben und Seeufern mit vielen Live-Acts öffnen besondere Adventmärkte in Südkärnten bald ihre Pforten – jeder mit seinem eigenen Zauber. Damit Weihnachtsfans besonders stressfrei in die besinnliche Zeit des Jahres starten können, hat das Postbus-Shuttle Südkärnten eigens für die Veranstaltungstage der Adventmärkte Petzen, Klopeiner See und Stift Eberndorf seine Betriebszeiten verlängert: Auto stehen lassen, Glühwein genießen! „Österreichs höchstgelegener Adventmarkt“ auf der Petzen lädt etwa am 6., 7., 13., 14., 20. 12. (14 – 19 Uhr) zum Staunen und Genießen ein.