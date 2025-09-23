Vorteilswelt
Fürstin mit Wow-Look

Charlène stahl beim Ballon d‘Or allen die Show

Royals
23.09.2025 09:12
Charlène von Monaco setzte am Montagabend beim Ballon d‘Or in Paris auf schlichte Eleganz und ...
Charlène von Monaco setzte am Montagabend beim Ballon d‘Or in Paris auf schlichte Eleganz und verzauberte damit alle.(Bild: AFP/FRANCK FIFE)

Eigentlich sollten bei der Ballon-d‘Or-Preisverleihung am Montagabend ja die Fußballstars im Fokus stehen. Eine stahl aber allen die Show: Charlène, die Fürstin von Monaco.

Die Ehefrau von Fürst Albert war bei der Preisverleihung in Paris zu Gast, um den „Sócrates Award“ zu überreichen. Dieser Preis „verliehen von der L’Équipe Group und ,Peace and Sport‘, würdigt Fußballerinnen und Fußballer, die ihren Einfluss nutzen, um positive Veränderungen voranzutreiben und neue Generationen zu inspirieren“, ließ teilte der Fürstenpalast in einer Mitteilung mit.

Aufregendes Rücken-Dekolleté
Und Charlène legte einen wahrhaft engelsgleichen Auftritt hin. Die 47-Jährige hatte sich für eine weiße Robe mit U-Boot-Ausschnitt von Elie Saab entschieden, die an schlichter Eleganz kaum zu überbieten war. Und die auf der Rückseite eine Wahnsinns-Überraschung bot.

Fürstin Charlène setzte auf eine weiße Robe von Elie Saab.
Fürstin Charlène setzte auf eine weiße Robe von Elie Saab.(Bild: AFP/FRANCK FIFE)

Denn wie ein Video von der Ankunft von Charlène am roten Teppich enthüllte, war die Designer-Robe, die rund 3000 Euro teuer ist, am Rücken sehr tief ausgeschnitten.

Hier können Sie sich die Ankunft von Fürstin Charléne bei der Preisverleihung des Ballon d‘Or anschauen:

Roter Lippenstift als Hingucker
Auch der restliche Look von Charlène war einfach fürstlich. Die Ex-Schwimmerin trug ihre blonden Haare zu einem eleganten Dutt im Nacken gedreht. Eine lockige Strähne fiel ihr in die Stirn.

Funkelnde Ohrringe und knallroter Lippenstift verliehen dem Look das gewisse Etwas, während weiße, spitze High Heels sowie eine weiße Clutch den Style der Fürstin gekonnt abrundeten.

„Werte, Leidenschaft und Engagement“
Der „Sócrates Award“ ging in diesem Jahr an die von PSG-Coach Luis Enrique ins Leben gerufene Xana Foundation für krebskranke Kinder.

Fürstin Charlène bei ihrer Rede bei der Preisverleihung des Ballon d‘Or.
Fürstin Charlène bei ihrer Rede bei der Preisverleihung des Ballon d‘Or.(Bild: EPA/Mohammed Badra)

„Fußball, wie alle Sportarten, ist mehr als nur eine Aktivität“, erklärte Charlène schließlich in ihrer emotionalen Rede. „Beim Sport geht es um Werte, Leidenschaft und Engagement.“

