Charlène stahl beim Ballon d‘Or allen die Show

Die Ehefrau von Fürst Albert war bei der Preisverleihung in Paris zu Gast, um den „Sócrates Award“ zu überreichen. Dieser Preis „verliehen von der L’Équipe Group und ,Peace and Sport‘, würdigt Fußballerinnen und Fußballer, die ihren Einfluss nutzen, um positive Veränderungen voranzutreiben und neue Generationen zu inspirieren“, ließ teilte der Fürstenpalast in einer Mitteilung mit.