Wörthersee-Kellner ging durch Afrikas Fußballhölle

Denn der Maschinenbaustudent vom Wörthersee war Teil der fast 200 000 Anhänger (!) starken Fanzone nahe der Arena, die die Hauptstadt in ein rotes Fahnenmeer getaucht hatten. Die Stimmung war top, fröhlich verbrüderten sich die Anhänger vor Anpfiff auf der früh zum Bersten gefüllten Meile, posierten für gemeinsame Schnappschüsse. Zum ersten Mal seit 50 Jahren (!) sollte es mit dem auf dem schwarzen Kontinent prestigeträchtigen Titel für die „Atlaslöwen“ klappen.