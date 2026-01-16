Vorteilswelt
Jetzt fix!

An diesem Tag muss Andrew aus der Royal Lodge raus

Royals
16.01.2026 14:00
Jetzt offiziell: Prinz Andrew muss die Royal Lodge räumen – Datum steht fest!
Jetzt offiziell: Prinz Andrew muss die Royal Lodge räumen – Datum steht fest!(Bild: APA/Aaron Chown / POOL / AFP)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Jetzt ist es offiziell: Der ehemalige Prinz Andrew Mountbatten Windsor (65) muss die Royal Lodge in Windsor bis zum 25. Jänner räumen! Doch während der gefallene Royal bereits sein nächstes Quartier vorbereitet, schlägt seine Ex-Frau Sarah Ferguson (66) überraschend einen eigenen Weg ein.

Wie aus exklusiven Kreisen bekannt wurde, ist die ehemalige Herzogin von York „bereit, ihre Flügel auszubreiten“ – und wird nicht mit Andrew in das neue Haus auf dem Sandringham-Anwesen von König Charles ziehen.

Fergie nicht begeistert von Marsh Farm
Insider berichten dem „Hello“-Magazin: Sarah Ferguson hat Andrew all die Jahre die Treue gehalten. Doch jetzt ist Schluss mit dem gemeinsamen Rückzug. Ein Umzug zu Marsh Farm kommt für sie nicht infrage.

Auch ein Einzug bei Tochter Prinzessin Beatrice in den Cotswolds ist ausgeschlossen. Stattdessen gilt ein vorübergehender Aufenthalt in Portugal, nahe der Residenz von Tochter Prinzessin Eugenie, als wahrscheinlich.

Die Marsh Farm auf dem Gelände von Sandingham in Norfolk – Sarah Ferguson wird hier nicht ...
Die Marsh Farm auf dem Gelände von Sandingham in Norfolk – Sarah Ferguson wird hier nicht einziehen.(Bild: APA-Images / PA / Joe Giddens)

„In eigener Blase“
Während Sarah neue Pläne schmiedet, lebt Andrew offenbar in völliger Isolation. Laut einer Quelle des Magazins liest er keine Zeitungen mehr, verfolgt keine Nachrichten und bewegt sich „in seiner eigenen Blase“. Kontakt zu seinen Töchtern gibt es zwar – doch emotional soll der Prinz schwer angeschlagen sein.

Sarah soll weiterhin tief verletzt sein über die Entwicklungen des letzten Jahres.

Trotz Scheidung haben der ehemalige Prinz Andrew und Sarah Ferguson jahrelang gemeinsam in der ...
Trotz Scheidung haben der ehemalige Prinz Andrew und Sarah Ferguson jahrelang gemeinsam in der Royal Lodge gelebt. Dieses Arrangement endet jetzt.(Bild: APA-Images / Camera Press / Richard Gillard)

Im Oktober verlor Andrew wegen seiner Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein sämtliche militärischen Ehren und königlichen Titel. Auch Sarah büßte ihr Höflichkeitsprädikat „Duchess of York“ ein.

Sie hatte Epstein einst in einem Brief als „supreme friend“ („bester Freund“) bezeichnet – obwohl sie sich bereits öffentlich distanziert hatte. Mehrere Wohltätigkeitsorganisationen trennten sich daraufhin von ihr.

Seit Tagen rollen Umzugswagen vor dem 30-Zimmer-Anwesen Royal Lodge in Windsor. Gleichzeitig wird Marsh Farm auf dem Sandringham-Estate umfassend umgebaut – inklusive Sicherheitszäunen und Flutlichtanlagen.

