An diesem Tag muss Andrew aus der Royal Lodge raus

„In eigener Blase“

Während Sarah neue Pläne schmiedet, lebt Andrew offenbar in völliger Isolation. Laut einer Quelle des Magazins liest er keine Zeitungen mehr, verfolgt keine Nachrichten und bewegt sich „in seiner eigenen Blase“. Kontakt zu seinen Töchtern gibt es zwar – doch emotional soll der Prinz schwer angeschlagen sein.