An diesem Tag muss Andrew aus der Royal Lodge raus

Jetzt ist es offiziell: Der ehemalige Prinz Andrew Mountbatten Windsor (65) muss die Royal Lodge in Windsor bis zum 25. Jänner räumen! Doch während der gefallene Royal bereits sein nächstes Quartier vorbereitet, schlägt seine Ex-Frau Sarah Ferguson (66) überraschend einen eigenen Weg ein.
Wie aus exklusiven Kreisen bekannt wurde, ist die ehemalige Herzogin von York „bereit, ihre Flügel auszubreiten“ – und wird nicht mit Andrew in das neue Haus auf dem Sandringham-Anwesen von König Charles ziehen.
Fergie nicht begeistert von Marsh Farm
Insider berichten dem „Hello“-Magazin: Sarah Ferguson hat Andrew all die Jahre die Treue gehalten. Doch jetzt ist Schluss mit dem gemeinsamen Rückzug. Ein Umzug zu Marsh Farm kommt für sie nicht infrage.
Auch ein Einzug bei Tochter Prinzessin Beatrice in den Cotswolds ist ausgeschlossen. Stattdessen gilt ein vorübergehender Aufenthalt in Portugal, nahe der Residenz von Tochter Prinzessin Eugenie, als wahrscheinlich.
„In eigener Blase“
Während Sarah neue Pläne schmiedet, lebt Andrew offenbar in völliger Isolation. Laut einer Quelle des Magazins liest er keine Zeitungen mehr, verfolgt keine Nachrichten und bewegt sich „in seiner eigenen Blase“. Kontakt zu seinen Töchtern gibt es zwar – doch emotional soll der Prinz schwer angeschlagen sein.
Sarah soll weiterhin tief verletzt sein über die Entwicklungen des letzten Jahres.
Im Oktober verlor Andrew wegen seiner Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein sämtliche militärischen Ehren und königlichen Titel. Auch Sarah büßte ihr Höflichkeitsprädikat „Duchess of York“ ein.
Sie hatte Epstein einst in einem Brief als „supreme friend“ („bester Freund“) bezeichnet – obwohl sie sich bereits öffentlich distanziert hatte. Mehrere Wohltätigkeitsorganisationen trennten sich daraufhin von ihr.
Seit Tagen rollen Umzugswagen vor dem 30-Zimmer-Anwesen Royal Lodge in Windsor. Gleichzeitig wird Marsh Farm auf dem Sandringham-Estate umfassend umgebaut – inklusive Sicherheitszäunen und Flutlichtanlagen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.