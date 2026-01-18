Eugenie bricht Kontakt zu ihrem Skandal-Papa ab

Bei den Epstein-Opfern entschuldigte sich der Ex-Royal bisher nicht. Auch Eugenies Mutter Sarah Ferguson (66), die Epstein in einem Brief als „besten Freund“ bezeichnet hatte, soll in den Skandal verwickelt gewesen sein und hat inzwischen ihren Titel als Herzogin verloren. Der 35-Jährigen dürfte das auch deshalb nahegehen, weil sie die Organisation „The Anti-Slavery Collective“ gegründet hat, die sich gegen Menschenhandel engagiert.