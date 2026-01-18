Eugenie bricht Kontakt zu ihrem Skandal-Papa ab

Der ehemalige britische Prinz Andrew (65) bekommt derzeit eine schlechte Nachricht nach der anderen: Nach den Enthüllungen über seine Verwicklung im Epstein-Skandal muss er aus dem Windsor-Anwesen der royalen Familie ausziehen. Nun soll Andrews Tochter Eugenie (65) auch noch gänzlich den Kontakt zu ihm abgebrochen haben.
„Es ist wie bei Brooklyn Beckham – sie hat den Kontakt komplett abgebrochen“, sagte eine Quelle zur britischen Boulevardzeitung „Mail on Sunday“. Laut dem Bericht deutete sich das schon zu Weihnachten an. Die britische Prinzessin Eugenie weigerte sich demnach, ihren Vater zu besuchen. Heute soll sie gar nicht mehr mit ihm sprechen.
Als wahrscheinlich für den Bruch gilt Andrews Verwicklung in Skandale. Wie berichtet, ist der ehemalige Prinz auf Fotos mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und dessen Komplizin Ghislaine Maxwell zu sehen, die derzeit in Haft sitzt. Als wäre das nicht genug, wird Andrew gar vorgeworfen, die damals erst 17-jährige Virginia Giuffre sexuell missbraucht zu haben.
Bei den Epstein-Opfern entschuldigte sich der Ex-Royal bisher nicht. Auch Eugenies Mutter Sarah Ferguson (66), die Epstein in einem Brief als „besten Freund“ bezeichnet hatte, soll in den Skandal verwickelt gewesen sein und hat inzwischen ihren Titel als Herzogin verloren. Der 35-Jährigen dürfte das auch deshalb nahegehen, weil sie die Organisation „The Anti-Slavery Collective“ gegründet hat, die sich gegen Menschenhandel engagiert.
Erst kürzlich hieß es, dass Andrew noch Kontakt mit seinen beiden Töchtern habe. Das gilt aber offenbar nur für Eugenies ältere Schwester Beatrice (37). Beatrice verfolge einen „differenzierten Ansatz“, berichtete die „Mail on Sunday“. Über den Kontaktabbruch seiner jüngsten Tochter sei Andrew „am Boden zerstört“. Überhaupt ist er nach dem Machtwort von König Charles (77) offenbar für viele in der Familie nicht mehr tragbar.
Auch seine Ex-Frau Sarah Ferguson scheint sich abzuwenden. Sie soll vorübergehend nach Portugal in die Nähe der Residenz von Eugenie ziehen. Eine Quelle berichtete kürzlich gar, dass der gefallene britische Royal inzwischen in Isolation lebe. Ob es bald wieder positivere Nachrichten für ihn gibt? Der Epstein-Schatten wird derzeit immer dunkler.
