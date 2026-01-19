Vorteilswelt
Nach neun Jahren

Buffalo trennt sich nach Play-off-Aus von Trainer

US-Sport
19.01.2026 18:57
Sean McDermott muss die Buffalo Bills verlassen.
Sean McDermott muss die Buffalo Bills verlassen.(Bild: AP/David Zalubowski)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Buffalo Bills haben ihre Zusammenarbeit mit Cheftrainer Sean McDermott beendet. Das NFL-Team reagierte damit auf das dramatische Aus im Conference-Halbfinale des Play-offs beim 30:33 am Wochenende gegen die Denver Broncos.

McDermott verlässt die Bills nach neun Jahren, in denen er das zuvor erfolglose Team zu einem konstanten Play-off-Anwärter formte. In acht von neun Spielzeiten führte er Buffalo ins Play-off, den Einzug in die Super Bowl schaffte er aber nie.

Die NFL geht in die Schlussphase - schon am kommenden Wochenende entscheidet sich, welche beiden Teams in den Super Bowl einziehen werden. Die Bills-Besieger Denver Broncos treffen auf die New England Patriots. Die Los Angeles Rams bekommen es im anderen Conference Finale mit den Seattle Seahawks zu tun.

