Marokko-Protest! Nun droht Senegal-Trainer Strafe

Das Skandal-Finale des Afrika-Cups hat offenbar ein Nachspiel! Grund: Der marokkanische Fußball-Verband (FRMF) kündigte am Montag rechtliche Schritte beim afrikanischen Kontinentalverband (CAF) und beim Weltverband an.
Damit soll erzwungen werden, dass das Verlassen des Platzes der senegalesischen Mannschaft untersucht wird – und schließlich auch zu Konsequenzen führt.
Diese würden dann vor allem Senegal-Trainer Pape Thiaw treffen, der seine Mannschaft nach dem umstrittenen Elfmeter in die Kabine beorderte und damit einen Spielabbruch provozierte.
Der CAF verurteilte das Verhalten Senegals bereits in einer Erklärung und bestätigte, dass eine Untersuchung eingeleitet wurde habe, um „geeignete Maßnahmen gegen die Schuldigen zu ergreifen“.
„Inakzeptabel“
Und auch FIFA-Präsident Gianni Infantino bezeichnete die Vorfälle als „inakzeptabel“. „Wir verurteilen das Verhalten einiger ‘Fans‘ sowie einiger senegalesischer Spieler und Mitglieder des Trainerstabs aufs Schärfste. Es ist inakzeptabel, das Spielfeld auf diese Weise zu verlassen, und Gewalt darf in unserem Sport nicht toleriert werden“, sagte der Schweizer. „So etwas hat im Fußball nichts zu suchen.“
