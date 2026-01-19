Marokko-Protest! Nun droht Senegal-Trainer Strafe



„Inakzeptabel“

Und auch FIFA-Präsident Gianni Infantino bezeichnete die Vorfälle als „inakzeptabel“. „Wir verurteilen das Verhalten einiger ‘Fans‘ sowie einiger senegalesischer Spieler und Mitglieder des Trainerstabs aufs Schärfste. Es ist inakzeptabel, das Spielfeld auf diese Weise zu verlassen, und Gewalt darf in unserem Sport nicht toleriert werden“, sagte der Schweizer. „So etwas hat im Fußball nichts zu suchen.“