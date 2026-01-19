Vorteilswelt
Nach Skandal-Finale

Marokko-Protest! Nun droht Senegal-Trainer Strafe

Fußball International
19.01.2026 18:53
Senegal-Trainer Pape Thiaw beorderte seine Mannschaft in die Kabine.
Senegal-Trainer Pape Thiaw beorderte seine Mannschaft in die Kabine.(Bild: AFP/SEBASTIEN BOZON)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das Skandal-Finale des Afrika-Cups hat offenbar ein Nachspiel! Grund: Der marokkanische Fußball-Verband (FRMF) kündigte am Montag rechtliche Schritte beim afrikanischen Kontinentalverband (CAF) und beim Weltverband an. 

Damit soll erzwungen werden, dass das Verlassen des Platzes der senegalesischen Mannschaft untersucht wird – und schließlich auch zu Konsequenzen führt.

Diese würden dann vor allem Senegal-Trainer Pape Thiaw treffen, der seine Mannschaft nach dem umstrittenen Elfmeter in die Kabine beorderte und damit einen Spielabbruch provozierte.

Gianni Infantino
Gianni Infantino(Bild: AFP/ABDEL MAJID BZIOUAT)

Der CAF verurteilte das Verhalten Senegals bereits in einer Erklärung und bestätigte, dass eine Untersuchung eingeleitet wurde habe, um „geeignete Maßnahmen gegen die Schuldigen zu ergreifen“.

„Inakzeptabel“
Und auch FIFA-Präsident Gianni Infantino bezeichnete die Vorfälle als „inakzeptabel“. „Wir verurteilen das Verhalten einiger ‘Fans‘ sowie einiger senegalesischer Spieler und Mitglieder des Trainerstabs aufs Schärfste. Es ist inakzeptabel, das Spielfeld auf diese Weise zu verlassen, und Gewalt darf in unserem Sport nicht toleriert werden“, sagte der Schweizer. „So etwas hat im Fußball nichts zu suchen.“

