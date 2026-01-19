Emotionaler Abschied von Prinzessin Irene in Athen

Die spanische und die griechische Königsfamilie trauern gemeinsam: Am Montag wurde Prinzessin Irene von Griechenland, die jüngere Schwester der ehemaligen spanischen Königin Sofía, in ihrer Geburtsstadt Athen beigesetzt. Irene war am 15. Jänner im Alter von 83 Jahren im Palacio de la Zarzuela in Madrid verstorben.
Zahlreiche Royals aus Griechenland und Spanien kamen nach Athen, um Prinzessin Irene die letzte Ehre zu erweisen und gemeinsam Abschied zu nehmen.
Königin Sofía kämpft mit den Tränen
Für Königin Sofía war die Beisetzung ein Moment tiefster persönlicher Trauer. Die spanische Königin nahm sichtlich erschüttert Abschied von ihrer jüngeren Schwester, die sie ein Leben lang begleitet hatte. An ihrer Seite standen ihre Töchter Infantin Elena und Infantin Cristina sowie mehrere Enkelkinder. Der Schmerz war Sofía deutlich anzusehen – immer wieder suchte sie Halt bei ihrer Familie. Vor der Kathedrale dankte sie den zahlreichen Trauernden leise und bewegt für ihre Anteilnahme.
Felipe und Letizia tief betroffen
Auch König Felipe VI. und Königin Letizia reisten gemeinsam mit ihren Töchtern Prinzessin Leonor und Infantin Sofía in die griechische Hauptstadt. Die spanische Königsfamilie war bereits seit Sonntag in Athen, um an den Abschiedszeremonien teilzunehmen. Am Tag der Beisetzung wirkten Felipe und Letizia merklich berührt. Besonders Felipe, der um seine geliebte Tante trauerte, standen die Tränen in den Augen.
In Athen wurde der Sarg am Morgen zunächst in der Kapelle Agios Eleftherios aufgebahrt, bevor die Trauerfeier in der Metropolitan-Kathedrale stattfanden.
Ihre letzte Ruhe fand die Prinzessin, die zeitlebens für ihre Bescheidenheit, ihre Liebe zur Musik und ihr soziales Engagement bekannt war, danach im privaten Kreis in der königlichen Grabstätte von Tatoi. Dort ruht sie nun an der Seite ihres Bruders, König Konstantin II. († 2023), und ihrer Eltern, König Paul und Königin Friederike.
Das Vermächtnis der „stillen Prinzessin“
Irene von Griechenland galt oft als der „gute Geist“ im Hintergrund des spanischen Königshauses. Ihr Tod hinterlässt eine große Lücke, besonders bei Altkönigin Sofía.
