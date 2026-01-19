Emotionaler Abschied von Prinzessin Irene in Athen

Königin Sofía kämpft mit den Tränen

Für Königin Sofía war die Beisetzung ein Moment tiefster persönlicher Trauer. Die spanische Königin nahm sichtlich erschüttert Abschied von ihrer jüngeren Schwester, die sie ein Leben lang begleitet hatte. An ihrer Seite standen ihre Töchter Infantin Elena und Infantin Cristina sowie mehrere Enkelkinder. Der Schmerz war Sofía deutlich anzusehen – immer wieder suchte sie Halt bei ihrer Familie. Vor der Kathedrale dankte sie den zahlreichen Trauernden leise und bewegt für ihre Anteilnahme.