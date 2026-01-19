Vorteilswelt
Königsfamilien trauern

Emotionaler Abschied von Prinzessin Irene in Athen

Royals
19.01.2026 15:04
König Felipe und Tochter Sofia beim Begräbnis von Prinzessin Irene von Griechenland
König Felipe und Tochter Sofia beim Begräbnis von Prinzessin Irene von Griechenland(Bild: APA-Images / REUTERS / Louisa Gouliamaki)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die spanische und die griechische Königsfamilie trauern gemeinsam: Am Montag wurde Prinzessin Irene von Griechenland, die jüngere Schwester der ehemaligen spanischen Königin Sofía, in ihrer Geburtsstadt Athen beigesetzt. Irene war am 15. Jänner im Alter von 83 Jahren im Palacio de la Zarzuela in Madrid verstorben.

0 Kommentare

Zahlreiche Royals aus Griechenland und Spanien kamen nach Athen, um Prinzessin Irene die letzte Ehre zu erweisen und gemeinsam Abschied zu nehmen.

Königin Sofía kämpft mit den Tränen
Für Königin Sofía war die Beisetzung ein Moment tiefster persönlicher Trauer. Die spanische Königin nahm sichtlich erschüttert Abschied von ihrer jüngeren Schwester, die sie ein Leben lang begleitet hatte. An ihrer Seite standen ihre Töchter Infantin Elena und Infantin Cristina sowie mehrere Enkelkinder. Der Schmerz war Sofía deutlich anzusehen – immer wieder suchte sie Halt bei ihrer Familie. Vor der Kathedrale dankte sie den zahlreichen Trauernden leise und bewegt für ihre Anteilnahme.

Pavlos von Griechenland begrüßt Altkönigin Sofia
Pavlos von Griechenland begrüßt Altkönigin Sofia(Bild: AP/Petros Giannakouris)

Felipe und Letizia tief betroffen
Auch König Felipe VI. und Königin Letizia reisten gemeinsam mit ihren Töchtern Prinzessin Leonor und Infantin Sofía in die griechische Hauptstadt. Die spanische Königsfamilie war bereits seit Sonntag in Athen, um an den Abschiedszeremonien teilzunehmen. Am Tag der Beisetzung wirkten Felipe und Letizia merklich berührt. Besonders Felipe, der um seine geliebte Tante trauerte, standen die Tränen in den Augen.

Felipe von Spanien, Königin Letizia von Spanien, Sofia von Spanien und Anne-Marie von ...
Felipe von Spanien, Königin Letizia von Spanien, Sofia von Spanien und Anne-Marie von Griechenland(Bild: AFP/AGGELOS NAKKAS)
Von links: Die spanische Kronprinzessin Leonor und Sofia, Spaniens König Felipe, seine Frau ...
Von links: Die spanische Kronprinzessin Leonor und Sofia, Spaniens König Felipe, seine Frau Königin Letizia, Spaniens ehemalige Königin Sofia, die ehemalige Königin von Griechenland Anne-Marie und der ehemalige Kronprinz Pavlos De Grece(Bild: AP/Petros Giannakouris)

In Athen wurde der Sarg am Morgen zunächst in der Kapelle Agios Eleftherios aufgebahrt, bevor die Trauerfeier in der Metropolitan-Kathedrale stattfanden. 

Altkönigin Sofia (Mitte) trifft am 19. Jänner 2026 in Athen, Griechenland, zur Trauerfeier für ...
Altkönigin Sofia (Mitte) trifft am 19. Jänner 2026 in Athen, Griechenland, zur Trauerfeier für Prinzessin Irene in der Kathedrale von Athen ein.(Bild: EPA/ALEXANDROS BELTES)
Die spanische Königsfamilie am Sarg von Prinzessin Irene
Die spanische Königsfamilie am Sarg von Prinzessin Irene(Bild: EPA/FRANCISCO GOMEZ HANDOUT)
Spaniens Herrscherpaar König Felipe und Königin Letizia mit den Töchtern Kronprinzessin Leonor ...
Spaniens Herrscherpaar König Felipe und Königin Letizia mit den Töchtern Kronprinzessin Leonor und Infantin Sofia bei der Beerdigung im Athen.(Bild: EPA/ALEXANDROS BELTES)

Ihre letzte Ruhe fand die Prinzessin, die zeitlebens für ihre Bescheidenheit, ihre Liebe zur Musik und ihr soziales Engagement bekannt war, danach im privaten Kreis in der königlichen Grabstätte von Tatoi. Dort ruht sie nun an der Seite ihres Bruders, König Konstantin II. († 2023), und ihrer Eltern, König Paul und Königin Friederike.

Lesen Sie auch:
Altkönigin Sofia von Spanien trauert um ihre Schwester Prinzessin Irene von Griechenland.
Royals in Trauer
Prinzessin Irene von Griechenland verstorben
15.01.2026

Das Vermächtnis der „stillen Prinzessin“
Irene von Griechenland galt oft als der „gute Geist“ im Hintergrund des spanischen Königshauses. Ihr Tod hinterlässt eine große Lücke, besonders bei Altkönigin Sofía. 

