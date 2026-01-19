Ex-Leichtathlet fährt mit dem Bob zu Olympia

Grönland: Österreich will deeskalieren, aber …
Regierung im Zwiespalt
Das Ticket gesichert, jetzt geht es ab nach Cortina! Bobfahrer Jakob Mandlbauer qualifizierte sich für die Olympischen Spiele und wandelt auf den Spuren von Olympiasieger Harry Winkler. Wie der Goldmedaillen-Gewinner von 1992 kommt auch der Steirer ursprünglich aus der Leichtathletik.
„Eigentlich kann ich’s noch immer nicht glauben“, lacht Jakob Mandlbauer nach seinem größten sportlichen Erfolg beim Anruf der „Krone“ durchs Telefon. In Altenberg (D) qualifizierte sich der Steirer für Olympia. „Ein Traum wurde wahr. Es gibt einfach nichts Größeres in unserer Sportart.“ Dabei war gar nicht immer klar, dass Mandlbauer einmal durch den Eiskanal preschen wird.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.