Ex-Leichtathlet fährt mit dem Bob zu Olympia

„Eigentlich kann ich’s noch immer nicht glauben“, lacht Jakob Mandlbauer nach seinem größten sportlichen Erfolg beim Anruf der „Krone“ durchs Telefon. In Altenberg (D) qualifizierte sich der Steirer für Olympia. „Ein Traum wurde wahr. Es gibt einfach nichts Größeres in unserer Sportart.“ Dabei war gar nicht immer klar, dass Mandlbauer einmal durch den Eiskanal preschen wird.