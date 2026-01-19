Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Duo vor Gericht

Ganoven auf „PIN-Jagd“ in Tiroler Nobelskiorten

Tirol
19.01.2026 19:00
Nach erbeuten der PIN-Codes hoben die Angeklagten Geldbeträge ab.
Nach erbeuten der PIN-Codes hoben die Angeklagten Geldbeträge ab.(Bild: P. Huber)
Porträt von Markus Stegmayr
Porträt von Andreas Moser
Von Markus Stegmayr und Andreas Moser

Zwei Rumänen (38 und 39 Jahre) kamen in Kitzbühel und Ischgl mit einer ausgeklügelten Masche zu fremden Codes und tätigten zahlreiche Überweisungen. Das ging zum Glück nicht ewig gut. Nun saß das Duo vor dem Innsbrucker Landesgericht.

0 Kommentare

Zwischen Jänner und April 2024 schlugen die beiden Männer zu, die hauptsächlich „zum Stehlen“ nach Kitzbühel und Ischgl gekommen waren, wie sie im Laufe des Prozesses einräumten.

In Gastronomiebetrieben geschickt „spioniert“
In Bars und Restaurants beobachteten die beiden Angeklagten ihre Opfer beim Bezahlen und konnten so Sperrcodes von Handys und PIN-Codes von Bankomatkarten auskundschaften. Jene Handys und Bankomatkarten stahlen sie im Anschluss und tätigten insgesamt 48-mal Überweisungen auf fremde Konten. Schaden: mehr als 50.000 Euro!

Motiv: Am Pokertisch hohe Schulden gemacht
Als Motiv dahinter gaben die beiden „massive Schulden“ an, die aus ihrer Spiel- und Drogensucht entstanden seien. Die Erzählung dazu mutete an, als wäre sie einem Kriminalfilm entsprungen: Sie hätten jedenfalls in London an einem Pokertisch einen geheimnisvollen Geldgeber kennengelernt, der ihnen Bares geliehen habe. Dieser habe sie im Anschluss als Geldeintreiber „massiv unter Druck gesetzt“ und ihnen gesagt, dass sie die geschuldeten Beträge auf besagte Konten überweisen sollten. „Das Geld kam dann aber zum Teil nicht an und wir haben aus purer Verzweiflung immer weitergemacht“, sagte einer der Männer aus.

Der Prozess fand am Landesgericht Innsbruck statt.
Der Prozess fand am Landesgericht Innsbruck statt.(Bild: APA/BARBARA GINDL, Krone KREATIV)

Beide Angeklagten stellten dabei aber vehement in Abrede, dass sie – wie angeklagt – Teil einer kriminellen Vereinigung seien. „Es schaute nur professionell aus und der Geldeintreiber wusste auch nicht, wie wir die fehlenden Beträge aufstellen“, beschrieb der Erstangeklagte den Hergang.

Kriminelle Vereinigung oder nicht als Streitpunkt
Ein Umstand, den die Staatsanwältin mehrfach hinterfragte, von der Verteidigerin des Erstangeklagten und vom Verteidiger des Zweitangeklagten aber aufrechterhalten wurde. „Es gibt keinen Hinweis, dass sie Teil einer kriminellen Vereinigung sind“, sagten diese.

Richter Michael Böhler und die Schöffen sprachen die beiden Männer schließlich schuldig, ließen den Anklagepunkt, dass sie Teil einer kriminellen Vereinigung seien, aber fallen.

Die Täter schlugen in Ischgl (Foto) zu, zusätzlich auch in Kitzbühel.
Die Täter schlugen in Ischgl (Foto) zu, zusätzlich auch in Kitzbühel.(Bild: dreamer4787 - stock.adobe.com)

Vorstrafen erschwerend bei Zweitangeklagtem
Der Erstangeklagte fasste – da bisher unbescholten – zwei Jahre Haft aus. Für den mehrfach vorbestraften Zweitangeklagten setzte es drei Jahre. Das Urteil gegen den Erstangeklagten ist bereits rechtskräftig, das gegen den Zweitangeklagten noch nicht. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
162.000 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
154.056 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
133.718 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf