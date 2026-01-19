Ganoven auf „PIN-Jagd“ in Tiroler Nobelskiorten

Kriminelle Vereinigung oder nicht als Streitpunkt

Ein Umstand, den die Staatsanwältin mehrfach hinterfragte, von der Verteidigerin des Erstangeklagten und vom Verteidiger des Zweitangeklagten aber aufrechterhalten wurde. „Es gibt keinen Hinweis, dass sie Teil einer kriminellen Vereinigung sind“, sagten diese.

Richter Michael Böhler und die Schöffen sprachen die beiden Männer schließlich schuldig, ließen den Anklagepunkt, dass sie Teil einer kriminellen Vereinigung seien, aber fallen.