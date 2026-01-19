Das ist für Sturm die große Chance in Rotterdam!

„Leider kann ich nur zuschauen. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es mir dabei geht“, seufzte Sturms Ryan Fosso am Montag in der Hotellobby am Rande des Kurz-Trainingslagers in Catez angesprochen aufs Match am Donnerstag in Rotterdam. Denn als Winterzugang darf er in der Europa League erst nach Abschluss der Gruppenphase nachnominiert werden. „Wir wollen natürlich alle, dass das Team gegen Feyenoord gewinnt und wir dann gegen Brann Bergen nächste Woche noch eine Chance auf den Aufstieg haben.“