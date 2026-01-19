Das ist für Sturm die große Chance in Rotterdam!

Bis Dienstag ist Meister Sturm noch im Kurz-Trainingslager in Catez, ehe es am Mittwoch zum Europa-League-Kracher nach Rotterdam geht. Wie Feyenoord zu biegen ist, weiß Neuzugang Ryan Fosso. Der „Krone“ erzählte der 23-Jährige, was es braucht, was die Fans von ihm erwarten dürfen und wer sein großes fußballerisches Vorbild ist.
„Leider kann ich nur zuschauen. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es mir dabei geht“, seufzte Sturms Ryan Fosso am Montag in der Hotellobby am Rande des Kurz-Trainingslagers in Catez angesprochen aufs Match am Donnerstag in Rotterdam. Denn als Winterzugang darf er in der Europa League erst nach Abschluss der Gruppenphase nachnominiert werden. „Wir wollen natürlich alle, dass das Team gegen Feyenoord gewinnt und wir dann gegen Brann Bergen nächste Woche noch eine Chance auf den Aufstieg haben.“
