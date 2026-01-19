Vorteilswelt
Millionen-Schulden

Swarovski-Weingut ist in die Pleite geschlittert

Adabei Österreich
19.01.2026 19:00
Das Weingut wird von einer Privatstiftung verwaltet, die zu 60 Prozent Diana Langes-Swarovski ...
Das Weingut wird von einer Privatstiftung verwaltet, die zu 60 Prozent Diana Langes-Swarovski gehört.
Porträt von Kalman Gergely
Von Kalman Gergely

Das argentinische Weingut Bodegas Norton – nicht nur eines der größten des Landes, sondern auch in Besitz der Familie Swarovski – ist insolvent. Laut argentinischer Medien soll der Schuldenberg umgerechnet rund 38 Millionen Euro betragen.

Es ist eines der größten Weingüter Argentiniens und in österreichischem Besitz. Bodegas Norton wird von einer Privatstiftung verwaltet, die zu 60 Prozent Diana Langes-Swarovski und zu 40 Prozent ihrem Stiefbruder Michael Halstrick gehört.

Schuldenberg
Mit einem Schuldenberg von rund 38 Millionen Euro soll das Weingut, laut Weinmagazin „Wine-Searcher“ nun aber pleite sein. Halstrick, der mehr als 30 Jahre die Geschicke des Weingutes geleitet hatte, soll, unter Berufung auf argentinische Medien, 2023 aus dem Unternehmen gedrängt worden sein.

Von links: Mark Mateschitz und Victoria Swarovski
„Meine große Liebe“
Swarovski teilt herzige Botschaft an Mateschitz
18.01.2026

Weiters erklärt er, dass seine Geschwister versucht hätten, die „vollständige Kontrolle zu übernehmen und Bodegas Norton ausgeplündert“ haben. Die Schulden des Weingutes sollen unter der Leitung seiner Schwester in weniger als zwei Jahren von 12 auf über 38 Millionen Euro angestiegen sein.

Gesamte Weinbranche Argentiniens leidet
Laut argentinischer Medien soll das Weingut aber auch, wie die gesamte Weinbranche Argentiniens, unter sinkendem Weinkonsum im Inland, schwächeren Exporten ins Ausland, hoher Inflation und stark gestiegenen Produktionskosten leiden.

