Kadyrows Sohn (9) besitzt schon eigene Prunk-Villa

Adam Kadyrow ließ für besseren Ausblick Haus abreißen

Neben seinen Brüdern sei auch Adam Kadyrow, der am Freitag in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt wurde, angesiedelt. Dieser besitze eine vierstöckige Villa im Wert von 750 Millionen Rubel (zirka 8,3 Millionen Euro). Um die Aussicht auf die Residenz seines Vaters zu genießen, sei vor Adams Palast ein anderes Haus abgerissen worden, das die Sicht versperrte. In dem Anwesen soll früher die zweite Ehefrau des Tschetschenen-Führers Fatima Chasujewa gelebt haben. Diese hatte Ramsan Kadyrow bei einem Schönheitswettbewerb kennengelernt. Laut der Rechercheplattform „Projekt“ wurde sie mit nur 14 Jahren von Kadyrow schwanger und bekam mehrere Kinder von ihm.