„Putins Bluthund“
Kadyrows Sohn (9) besitzt schon eigene Prunk-Villa
Der erste neun Jahre alte Spross Abdullah des gefürchteten tschetschenischen Machthabers Ramsan Kadyrow darf sich bereits Eigentümer eines elitären Anwesens mitten im Stadtzentrum von Grosny nennen.
Ein Haus mit bescheidenen 2000 Quadratmetern Wohnfläche und 4000 Quadratmetern Grund – und der Besitzer ist ein neun Jahre alter Bub. Für 800 Millionen Rubel (zirka neun Millionen Euro) ist die Liegenschaft zu haben, schreibt der Telegram-Kanal „Moschem objasnit“. Zunächst soll der Machthaber das Grundstück und das Haus angemietet, infolge aber seinem Sohn das Eigentum übertragen haben.
Der kleine Abdullah hat sich aufgrund seines zarten Alters bisher noch nicht auf dem politischen Parkett hervorgetan. Aber auf der Website der Stadtverwaltung von Grosny wird ihm bereits zum Geburtstag gratuliert. „Abdullah wächst zu einem energiegeladenen und mutigen, über sein Alter hinaus entwickelten und klugen Jungen heran, der hervorragende Leistungen in der Schule zeigt. Nach dem Vorbild seiner Brüder und Schwestern studiert Abdullah den heiligen Koran und interessiert sich für die Geschichte und die Traditionen seines Volkes“, heißt es in der Glückwunschbotschaft.
Das obere Foto zeigt Abdullah, das untere Bruder Ali:
Auch stieß der Telegram-Channel auf ein Gebäude im Zentrum der tschetschenischen Hauptstadt, das dem 19-jährigen Ali Kadyrow zugeschrieben wird. Der Wert wird demnach mit 500 Millionen Rubel (zirka 5,5 Millionen Euro) beziffert. Bemerkenswert sei auch, dass die Häuser von Ali und Abdullah nur etwa 300 Meter von der Residenz des reichen Papas entfernt lägen.
Adam Kadyrow ließ für besseren Ausblick Haus abreißen
Neben seinen Brüdern sei auch Adam Kadyrow, der am Freitag in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt wurde, angesiedelt. Dieser besitze eine vierstöckige Villa im Wert von 750 Millionen Rubel (zirka 8,3 Millionen Euro). Um die Aussicht auf die Residenz seines Vaters zu genießen, sei vor Adams Palast ein anderes Haus abgerissen worden, das die Sicht versperrte. In dem Anwesen soll früher die zweite Ehefrau des Tschetschenen-Führers Fatima Chasujewa gelebt haben. Diese hatte Ramsan Kadyrow bei einem Schönheitswettbewerb kennengelernt. Laut der Rechercheplattform „Projekt“ wurde sie mit nur 14 Jahren von Kadyrow schwanger und bekam mehrere Kinder von ihm.
