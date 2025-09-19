Late-Night-Talker: „Wir sind alle Jimmy Kimmel“

Auch der frühere Late-Night-Entertainer David Letterman zeigte sich kritisch: „Wir sehen alle, wo das hinführt, oder?“, sagte Letterman. „Es ist albern. Es ist lächerlich. Und man kann nicht einfach jemanden feuern, nur weil man Angst hat, oder versucht, sich bei einer autoritären, kriminellen Regierung im Oval Office einzuschleimen. So funktioniert das einfach nicht“, sagte der 78 Jahre alte Moderator bei einer Podiumsdiskussion.