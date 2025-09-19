Vorteilswelt
Kritik an TV-Zensur

Late-Night-Talker: „Wir sind alle Jimmy Kimmel“

Society International
19.09.2025 11:27
Nach der Absetzung der „Jimmy Kimmel Show“ ist die Empörung groß. Auch andere ...
Nach der Absetzung der „Jimmy Kimmel Show“ ist die Empörung groß. Auch andere Late-Night-Moderatoren stellten sich hinter den TV-Star.(Bild: AFP/MARIO TAMA)

Prominente Late-Night-Moderatoren des US-Fernsehens stellen sich hinter den abgesetzten Entertainer Jimmy Kimmel und erheben schwere Vorwürfe gegen die Regierung von Präsident Donald Trump. „Heute Abend sind wir alle Jimmy Kimmel“, sagte der Satiriker Stephen Colbert in seiner Sendung am Donnerstagabend. 

0 Kommentare

Die Entscheidung des Senders ABC, Kimmels Talkshow vorläufig abzusetzen, bezeichnete Colbert als „krasse Zensur“. „Einem Autokraten gegenüber kann man keinen Zentimeter nachgeben“, sagte Colbert, ohne Trumps Namen zu nennen. 

Im Juli hatte der US-Sender CBS das Ende von Colberts „Late Show“ verkündet. Das für Mai 2026 angekündigte Aus hatte Empörung ausgelöst, weil Colbert als Kritiker von Donald Trump gilt und viele Branchenkenner vermuteten, dass CBS aus Rücksicht auf den US-Präsidenten gehandelt habe.

Sehen Sie hier jenen Ausschnitt aus der aktuellen Show von Stephen Colbert, in dem er über Jimmy Kimmels Absetzung sprach:

Auch Stewart und Letterman üben Kritik
Man habe eine „regierungskonforme Sendung“ zusammengestellt, sagte Moderator Jon Stewart zu Beginn einer Sondersendung der „Daily Show“. Während der Sendung zollte Stewart Trump satirisch wiederholt Respekt – immer wieder nannte er den Präsidenten „Lordschaft“ und „Vater“. In der Sendung spielte Stewart auch auf „eine beispiellose Machtkonsolidierung“ und „Einschüchterung“ seitens der US-Regierung an.

Sehen Sie hier einen Ausschnitt aus Jon Stewarts „Daily Show“:

Auch der frühere Late-Night-Entertainer David Letterman zeigte sich kritisch: „Wir sehen alle, wo das hinführt, oder?“, sagte Letterman. „Es ist albern. Es ist lächerlich. Und man kann nicht einfach jemanden feuern, nur weil man Angst hat, oder versucht, sich bei einer autoritären, kriminellen Regierung im Oval Office einzuschleimen. So funktioniert das einfach nicht“, sagte der 78 Jahre alte Moderator bei einer Podiumsdiskussion.

Medienunternehmen unter Druck
Am Mittwoch hatte der Sender ABC Kimmels Show nach dessen umstrittenen Äußerungen zum Tod des ultra-rechten Pro-Trump-Aktivisten Charlie Kirk „auf unbestimmte Zeit“ aus dem Programm genommen. Trump begrüßte die Entscheidung und forderte, auch weitere Sendungen ihm unliebsamer Moderatoren abzusetzen.

Droht nach Jimmy Kimmel auch noch weiteren US-Late-Night-Talkern das Aus?
Droht nach Jimmy Kimmel auch noch weiteren US-Late-Night-Talkern das Aus?(Bild: APA/Chris Pizzello/Invision/AP)

  Zuvor hatte das Medienunternehmen Nexstar, das mit Dutzenden Lokalsendern Inhalte von ABC ausstrahlt, erklärt, Kimmels Show nicht länger senden zu wollen. Sinclair – ein weiterer Betreiber von Lokalsendern – zog nach, und forderte von dem Moderator unter anderem eine Entschuldigung bei Kirks Familie sowie eine Spende an Kirks Organisation Turning Point USA.

  Brisant ist, dass Nexstar derzeit weitere Lokalsender übernehmen will und dafür die Zustimmung der Aufsichtsbehörde FCC benötigt. Diese hat in den USA weitläufige Befugnisse, was etwa Sendelizenzen angeht – darf allerdings keine inhaltliche Zensur betreiben. Auch Sinclair ist auf das Wohlwollen der Behörde angewiesen.

„Das ist beängstigend“
Kritiker werfen FCC-Chef Brendan Carr vor, Druck auf die Unternehmen ausgeübt zu haben, und fordern seine Absetzung. Carr hatte in einem rechten Podcast erklärt, die Unternehmen müssten mit Blick auf Kimmel handeln – andernfalls gebe es „zusätzliche Arbeit für die FCC“. „Wir können das auf die einfache oder die harte Tour machen“, sagte er.

