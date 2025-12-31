Vorteilswelt
Isiah Whitlock Jr.

Fans geschockt: Nächster „The Wire“-Star ist tot

Society International
31.12.2025 11:20

Der US-Schauspieler Isiah Whitlock Jr. ist im Alter von 71 Jahren nach kurzer Krankheit in New York gestorben. Whitlock erreichte durch seine Rolle des korrupten Senators Clay Davis in der HBO-Serie „The Wire“ Kultstatus.

0 Kommentare

Doch Whitlock war seit vielen Jahren als Schauspieler aktiv, unter anderem war er in mehr als 120 Film- und TV-Produktionen wie „GoodFellas“, „Law & Order“ oder „Your Honor“ zu sehen.

Mehrfach arbeitete er mit Regisseur Spike Lee zusammen, unter anderem in „25 Stunden“ und „Chi-Raq“. Lee bezeichnete Whitlocks Tod als „großen, großen, großen Verlust“.

Zahlreiche Kollegen und Fans würdigten ihn als talentierten Schauspieler und warmherzigen Menschen.

Der durch seine Rolle als korrupter Politiker in der Serie „The Wire" bekannte Schauspieler ...
Der durch seine Rolle als korrupter Politiker in der Serie „The Wire“ bekannte Schauspieler Isiah Whitlock Jr. ist tot.(Bild: AFP/VALERIE MACON)

Whitlocks Karriere begann in den 1980ern beim Theater und in frühen TV-Rollen, bevor er zu einem anerkannten Charakterdarsteller wurde. 

US-Schauspieler James Ransone ist am Freitag im Alter von 46 Jahren gestorben.
„The Wire“-Star
US-Schauspieler James Ransone (46) ist tot
22.12.2025

Fans der Serie erschüttert
Der US-Schauspieler James Ransone, ebenfalls Darsteller in der Serie „The Wire“ war am 22. Dezember ist im Alter von nur 46 Jahren gestorben. Der bekannte Schauspieler hatte öfters über seine schwere Vergangenheit gesprochen. Er berichtete etwa, als Zwölfjähriger von einem Lehrer mehrere Monate lang sexuell missbraucht worden zu sein. Zudem war er bis 2006 drogenabhängig.

Isiah Whitlock Jr.
Fans geschockt: Nächster „The Wire“-Star ist tot
