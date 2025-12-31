Fans geschockt: Nächster „The Wire“-Star ist tot

Der US-Schauspieler Isiah Whitlock Jr. ist im Alter von 71 Jahren nach kurzer Krankheit in New York gestorben. Whitlock erreichte durch seine Rolle des korrupten Senators Clay Davis in der HBO-Serie „The Wire“ Kultstatus.
Doch Whitlock war seit vielen Jahren als Schauspieler aktiv, unter anderem war er in mehr als 120 Film- und TV-Produktionen wie „GoodFellas“, „Law & Order“ oder „Your Honor“ zu sehen.
Mehrfach arbeitete er mit Regisseur Spike Lee zusammen, unter anderem in „25 Stunden“ und „Chi-Raq“. Lee bezeichnete Whitlocks Tod als „großen, großen, großen Verlust“.
Zahlreiche Kollegen und Fans würdigten ihn als talentierten Schauspieler und warmherzigen Menschen.
Whitlocks Karriere begann in den 1980ern beim Theater und in frühen TV-Rollen, bevor er zu einem anerkannten Charakterdarsteller wurde.
Fans der Serie erschüttert
Der US-Schauspieler James Ransone, ebenfalls Darsteller in der Serie „The Wire“ war am 22. Dezember ist im Alter von nur 46 Jahren gestorben. Der bekannte Schauspieler hatte öfters über seine schwere Vergangenheit gesprochen. Er berichtete etwa, als Zwölfjähriger von einem Lehrer mehrere Monate lang sexuell missbraucht worden zu sein. Zudem war er bis 2006 drogenabhängig.
