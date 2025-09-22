50 Prozent weniger Fans in der Westliga

Hauptsächlich liegt das am Aufstieg der Austria, die Fanmagnet Nummer eins war und auch bei Auswärtsspielen immer zahlreiche Schlachtenbummler mit in die Gaue lockte. Die Violetten sind aber nicht der einzige Grund für den Fan-Einbruch auf den Westliga-Plätzen. „Lokalität sticht in diesem Fall Qualität. Die Leute interessiert das in dieser Form und bei solchen Gegnern nicht“, spricht Seekirchen-Obmann Toni Feldinger die meist unattraktiven Gegner aus Tirol (Ausnahme Wacker Innsbruck) und Vorarlberg an.