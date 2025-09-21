81 Kilometer in 24 Stunden: Weltrekord glückte

Zahlreiche Helfer unterstützten die Sportler bei ihrem Rekordversuch, genannt „Breathless 24“. Für Christian Redl war es bereits der 13. Weltrekord, heißt es. Er leistete dabei auch eine Geste an seinen heuer verstorbenen Mentor Felix Baumgartner: Redl beendete nämlich nach genau 502 Runden seinen Rekordversuch. Die Zahl 502 war Baumgartners Base-Jump-Nummer und Markenzeichen. „Mit dieser Geste wollte ich ihm danken und ein Stück weit mitnehmen auf unseren Rekord.“ Die letzten Bahnen übernahm Team-Mitglied Maurice Fellner.