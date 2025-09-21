Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Streckentauchen

81 Kilometer in 24 Stunden: Weltrekord glückte

Salzburg
21.09.2025 17:30
Nino Röhrenbacher, Ivan Mircetic, Olaf Kuchenbecker vom Rekordinstitut, Alpentherme-Chef Klaus ...
Nino Röhrenbacher, Ivan Mircetic, Olaf Kuchenbecker vom Rekordinstitut, Alpentherme-Chef Klaus Lemmerer, Christian Redl, Kerstin Schnitzhofer, Jaromir Foukal, Maurice Fellner, Clemens Marton(Bild: Breathless24/Bernhard Wieland)

Ein sechsköpfiges Team rund um den Extremsportler Christian Redl hat von Samstag auf Sonntag in der Alpentherme in Bad Hofgastein einen Weltrekord aufgestellt: im Streckentauchen. Die Sportler tauchten innerhalb von 24 Stunden genau 81,1 Kilometer weit.

0 Kommentare

Am Samstag, um Punkt 12 Uhr, ging es los: Christian Redl, Jaromir Foukal, Maurice Fellner, Clemens Marton, Ivan Mircetic und Nino Röhrenbacher legten gemeinsam bis Sonntag, 12 Uhr, insgesamt 81,1 Kilometer im Sportbecken der Bad Hofgasteiner Alpentherme zurück – und das tauchend. Der 24-Stunden-Rekordversuch im Streckentauchen glückte. Richter Olaf Kuchenbecker aus Deutschland bestätigte den Weltrekord.

Lesen Sie auch:
2073 Höhenmeter in 35 Sekunden: Peter Salzmann brach einen Wingsuit Rekord.
Unglaublich!
Pinzgauer sorgt für irren Wingsuit-Rekord
03.09.2025

Zahlreiche Helfer unterstützten die Sportler bei ihrem Rekordversuch, genannt „Breathless 24“. Für Christian Redl war es bereits der 13. Weltrekord, heißt es. Er leistete dabei auch eine Geste an seinen heuer verstorbenen Mentor Felix Baumgartner: Redl beendete nämlich nach genau 502 Runden seinen Rekordversuch. Die Zahl 502 war Baumgartners Base-Jump-Nummer und Markenzeichen. „Mit dieser Geste wollte ich ihm danken und ein Stück weit mitnehmen auf unseren Rekord.“ Die letzten Bahnen übernahm Team-Mitglied Maurice Fellner.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Aufnahmen aus dem Cockpit eines MiG-31-Abfangjägers während der Übung „Sapad 2025“
„Gefällt mir nicht“
Russische Jets über Estland: Trump ist verärgert
„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Unterhaltung
Christa Kummer zog die legendären High Heels aus
113.939 mal gelesen
Christa Kummer moderierte am Freitagabend zum letzten Mal das ORF-Wetter – und zog ihre High ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
107.494 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Oberösterreich
9,5 Mio. Euro Schulden: Traktorhersteller pleite
99.450 mal gelesen
Hydrac ist Komplettanbieter für die Ausrüstung von landwirtschaftlichen Traktoren (Symbolbild).
Außenpolitik
Erste Experten fordern Abschuss von Russen-Jets
2208 mal kommentiert
Ein russischer Kampfjet vom Typ MIG-31
Außenpolitik
Putin-Jets über EU-Luftraum und in Sicherheitszone
1380 mal kommentiert
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum ...
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1265 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf