81 Kilometer in 24 Stunden: Weltrekord glückte

Ein sechsköpfiges Team rund um den Extremsportler Christian Redl hat von Samstag auf Sonntag in der Alpentherme in Bad Hofgastein einen Weltrekord aufgestellt: im Streckentauchen. Die Sportler tauchten innerhalb von 24 Stunden genau 81,1 Kilometer weit.
Am Samstag, um Punkt 12 Uhr, ging es los: Christian Redl, Jaromir Foukal, Maurice Fellner, Clemens Marton, Ivan Mircetic und Nino Röhrenbacher legten gemeinsam bis Sonntag, 12 Uhr, insgesamt 81,1 Kilometer im Sportbecken der Bad Hofgasteiner Alpentherme zurück – und das tauchend. Der 24-Stunden-Rekordversuch im Streckentauchen glückte. Richter Olaf Kuchenbecker aus Deutschland bestätigte den Weltrekord.
Zahlreiche Helfer unterstützten die Sportler bei ihrem Rekordversuch, genannt „Breathless 24“. Für Christian Redl war es bereits der 13. Weltrekord, heißt es. Er leistete dabei auch eine Geste an seinen heuer verstorbenen Mentor Felix Baumgartner: Redl beendete nämlich nach genau 502 Runden seinen Rekordversuch. Die Zahl 502 war Baumgartners Base-Jump-Nummer und Markenzeichen. „Mit dieser Geste wollte ich ihm danken und ein Stück weit mitnehmen auf unseren Rekord.“ Die letzten Bahnen übernahm Team-Mitglied Maurice Fellner.
