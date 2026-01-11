Dort plant die Künstliche Intelligenz ihren Urlaub

Gerade am Beispiel von Rauris merkt man, dass man die Urlaubsempfehlungen der Künstlichen Intelligenz besser mit Vorsicht genießen sollte. Die KI bemängelt etwa, dass man in der Rauriser Ache kaum echtes Gold findet. Ähnliche, teils kuriose Begründungen gibt es auch für andere Salzburger Gemeinden. In Großarl (Rang 26) seien die Liftpreise zu teuer, in Obertauern (Rang 69) hätte das Beatles-Denkmal keinen Bezug zur Region und in Bruck (Rang 91) gebe es bei der Fahrt über die Großglockner-Straße nur wenig zu erleben.