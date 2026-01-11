Dort plant die Künstliche Intelligenz ihren Urlaub

Was sind die bei ChatGPT und Co. beliebtesten Urlaubsorte in Österreich? Anfragen an die KI bringen teils erstaunliche Ergebnisse zutage. Die Stadt Salzburg liefert im Bundesland das beste Ergebnis.
Wo würde die Künstliche Intelligenz ihren Österreich-Urlaub verbringen? Diese Frage hat ein deutsches Informationsportal vier verschiedenen KI-Programmen gestellt. Der Computer-Algorithmus sollte demnach die 100 Gemeinden mit den meisten Übernachtungen so auflisten, wo er am liebsten Urlaub machen würde. ChatGPT und Co. haben dabei höchst erstaunliche Resultate abgeliefert.
An der Spitze landet bei der KI die Bundeshauptstadt Wien. Die Allzweck-Urlaubsdestination erhielt dabei im Durchschnitt 87,4 Punkte. Dahinter folgen Innsbruck (84,1) und Kitzbühel (80,8). Die Stadt Salzburg kommt als bester Urlaubsort hierzulande auf Rang sechs. Noch weitere fünf Salzburger Gemeinden wie Bad Gastein, Zell/See oder Saalbach landen in den Top-20-der KI-Urlaubshitliste. Überraschungen folgen jedoch in der Negativ-Wertung. Ganz am Ende der ChatGPT-Liste findet man die Pinzgauer Gemeinde Rauris – mit nur 36,8 Punkten. Den vier KI-Programmen gefiel weder das Goldwaschen noch das Liftangebot im Raurisertal.
Gerade am Beispiel von Rauris merkt man, dass man die Urlaubsempfehlungen der Künstlichen Intelligenz besser mit Vorsicht genießen sollte. Die KI bemängelt etwa, dass man in der Rauriser Ache kaum echtes Gold findet. Ähnliche, teils kuriose Begründungen gibt es auch für andere Salzburger Gemeinden. In Großarl (Rang 26) seien die Liftpreise zu teuer, in Obertauern (Rang 69) hätte das Beatles-Denkmal keinen Bezug zur Region und in Bruck (Rang 91) gebe es bei der Fahrt über die Großglockner-Straße nur wenig zu erleben.
Beim KI-Schlusslicht Rauris, das Sommer wie Winter seine Fans hat, sieht man das Ergebnis kritisch. „Das Ranking zeigt, dass man der KI nicht einfach blind vertrauen sollte“, so Theresia Moser vom Tourismusverband. „Immer mehr Reisende sehnen sich nach Ruhe, Ursprünglichkeit und Entschleunigung – das gibt es bei uns.“
