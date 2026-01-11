Vorteilswelt
Sarah Dreier

Für den Staatsmeistertitel benötigte es Aufholjagd

Salzburg
11.01.2026 16:47
Sarah Dreier hatte in Werfenweng gut lachen.
Sarah Dreier hatte in Werfenweng gut lachen.

Sarah Dreier kürte sich bei der Erztrophy in Werfenweng zur Staatsmeisterin! Auf neuer Strecke war über 1350 Höhenmeter an der Skibergsteigerin aus dem Pinzgau kein Vorbeikommen. Bei den Herren jubelte Nils Oberauer aus der Ramsau.

„Ein Individual schreibt immer wieder seine eigenen Gesetzte und bei mir war heute schon beim Start das erste Malheur. Ich bin dann allerdings gut ins Rennen gekommen und habe das Feld von hinten aufgerollt“, sagte die 30-Jährige. 

Ein Individual schreibt immer wieder seine eigenen Gesetzte und bei mir war heute schon beim Start das erste Malheur.

Sarah DREIER

Denn mit einer beeindruckenden Aufholjagd hat sich die Salzburgerin den Sieg gesichert. Als letzte Starterin ging sie in den ersten Anstieg und sah sich zunächst gezwungen, das Feld von hinten aufzurollen. Doch bereits vor der ersten Abfahrt übernahm sie die Führung in der Damenwertung.

Sarah Dreier behauptet Spitzenposition
In der Folge zeigte die Pinzgauerin eine souveräne Leistung, behauptete ihre Spitzenposition und baute den Vorsprung sogar aus. Nach einer Laufzeit von 1:11:08 Stunden überquerte sie schließlich als Erste die Ziellinie. Die St. Johannerin Ina Forchthammer sowie Bianca Somavilla (T) landeten auf den Plätzen zwei und drei.

