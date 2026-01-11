Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Betrifft Salzburg

Frau Gutschis Superformel

Salzburg
11.01.2026 11:00
(Bild: Krone KREATIV/Julia Hürner)

„Krone“-Salzburg-Chefredakteur Claus Pándi kommentiert die Politik der Salzburger Landesregierung.

0 Kommentare

Es gibt viele Möglichkeiten zu sagen, dass man jetzt nicht weiß, wie es genau weitergeht. Eine Möglichkeit wäre es, das Wort „Strukturreformprozess“ zu sagen. Ein Wort direkt aus der politischen Hölle. Oder vom Himmel gefallen.

Gestern gegen Ende des Regierungsausflugs nach Anthering war es jedenfalls Daniela Gutschi, die mit der Superformel vom „Strukturreformprozess“ in die Salzburger Geschichte eingehen könnte.

Was bedeutet das denn, wenn man es ernst nimmt?

 Hinter einem „Strukturreformprozess“ stehen nach Verständnis der Europäischen Zentralbank Vorhaben, die Rahmenbedingungen einer Volkswirtschaft im großen Stil zu verändern, das Steuersystem zu vereinfachen, die Produktivität durch den Abbau bürokratischer Hemmnisse zu erhöhen, für ein besseres Geschäftsumfeld zu sorgen, damit private Haushalte von günstigeren und besseren Produkten profitieren. Im Ergebnis haben dann Unternehmen mehr Geld für Investitionen und Konsumenten für andere Ausgaben mehr Spielraum. Und wie die Zentralbank dazu sagt, geht es bei Strukturreformen auch um einen einfachen Zugang zu Bildung und um die Bekämpfung von Steuerumgehung und der Korruption.

Lesen Sie auch:
32 Personen nehmen an der Klausur in Anthering teil.
Salzburger Regierung
Lösungen für Pflege und Finanzen dringend gesucht
09.01.2026
Krone Plus Logo
Traum vom Regieren
SPÖ will historischem Umfragetief trotzen
09.01.2026
Betrifft Salzburg
Vielleicht hat ja Sebastian Kurz einen Rat
27.03.2025

Das und einiges mehr hat Landesrätin Daniela Gutschi gestern im Namen der Landesregierung mit dem Wort „Strukturreformprozess“ der Salzburger Bevölkerung also versprochen. Da sollte man die Landesregierung beim Wort nehmen und ihr Erfolg wünschen.

Porträt von Claus Pándi
Claus Pándi
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Ein neues Video zeigt die tödlichen Schüsse auf Renee Good in Minneapolis – und die Sekunden ...
Schüsse in Minneapolis
Neues Video zeigt letzte Momente von Renee Good
Der deutsche Satiriker El Hotzo hat in einem Interview über Untreue gesprochen.
„Falsch eingeschätzt“
Satiriker El Hotzo: Bekenntnis zu Untreue „Fehler“
2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 war wegen brennendem Lkw stundenlang gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Top-3

Gelesen

Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
149.242 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Oberösterreich
Drei Ärztinnen ordinieren bis 2028 im Container
125.148 mal gelesen
Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) mit den drei Ärztinnen Katrin Ritzberger, Anna ...
Ausland
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
122.497 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf