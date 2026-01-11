Frau Gutschis Superformel

Hinter einem „Strukturreformprozess“ stehen nach Verständnis der Europäischen Zentralbank Vorhaben, die Rahmenbedingungen einer Volkswirtschaft im großen Stil zu verändern, das Steuersystem zu vereinfachen, die Produktivität durch den Abbau bürokratischer Hemmnisse zu erhöhen, für ein besseres Geschäftsumfeld zu sorgen, damit private Haushalte von günstigeren und besseren Produkten profitieren. Im Ergebnis haben dann Unternehmen mehr Geld für Investitionen und Konsumenten für andere Ausgaben mehr Spielraum. Und wie die Zentralbank dazu sagt, geht es bei Strukturreformen auch um einen einfachen Zugang zu Bildung und um die Bekämpfung von Steuerumgehung und der Korruption.