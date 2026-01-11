Mit 2,17 Promille in eine Hausmauer gekracht

Als die Streife eintrifft, steht ein beschädigter Pkw direkt an einer Hauswand, vom Insassen fehlt jedoch jede Spur. Lenker und Beifahrer haben den Wagen verlassen und sind zu Fuß geflüchtet. Die Flucht währt allerdings kurz, im Nahbereich können die Beamten die beiden ausfindig machen.