Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

E-Call holte Polizei

Mit 2,17 Promille in eine Hausmauer gekracht

Salzburg
11.01.2026 19:00
Das Auto wählte den Polizeinotruf automatisch …
Das Auto wählte den Polizeinotruf automatisch …(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

In Michaelbeuern ist in den frühen Morgenstunden ein Pkw gegen eine Hauswand geprallt. Der Lenker und sein Beifahrer flüchteten zunächst zu Fuß, konnten aber kurz darauf im Nahbereich von der Polizei gestellt werden. Beim 21-jährigen Fahrer ergab der Alkotest 2,17 Promille.

0 Kommentare

In den frühen Morgenstunden des 11. Jänner geht bei der Polizei ein E-Call – also ein automatischer Notruf des Autos nach einem Unfall – ein. Der Hinweis: Verkehrsunfall im Bereich Michaelbeuern.

Als die Streife eintrifft, steht ein beschädigter Pkw direkt an einer Hauswand, vom Insassen fehlt jedoch jede Spur. Lenker und Beifahrer haben den Wagen verlassen und sind zu Fuß geflüchtet. Die Flucht währt allerdings kurz, im Nahbereich können die Beamten die beiden ausfindig machen.

Lesen Sie auch:
Die Schäden am erst 2025 sanierten Tunnel sind auf den ersten Hundert Metern massiv.
Krone Plus Logo
Lkw fing auf A10 Feuer
Horror im Tunnel: „Beton schmolz von der Decke“
11.01.2026
Nach Lkw-Brand
Massive Schäden! A10-Tunnel bleibt lange gesperrt
10.01.2026
Schnee und Eis
Feuerwehr barg Auto aus dem Straßengraben
10.01.2026

Der mutmaßliche Lenker, ein 21-jähriger Flachgauer, muss zum Alkotest antreten – das Ergebnis: satte 2,17 Promille. Die Polizisten nehmen ihm den Führerschein sofort ab und zeigen ihn wegen Alkoholisierung am Steuer an.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

82. Bauernbundball
Mikl-Leitner: „Heimat ist Teil unserer Identität!“
Ein neues Video zeigt die tödlichen Schüsse auf Renee Good in Minneapolis – und die Sekunden ...
Schüsse in Minneapolis
Neues Video zeigt letzte Momente von Renee Good
Der deutsche Satiriker El Hotzo hat in einem Interview über Untreue gesprochen.
„Falsch eingeschätzt“
Satiriker El Hotzo: Bekenntnis zu Untreue „Fehler“
2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 war wegen brennendem Lkw stundenlang gesperrt
Top-3

Gelesen

Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
155.801 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Oberösterreich
Drei Ärztinnen ordinieren bis 2028 im Container
137.124 mal gelesen
Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) mit den drei Ärztinnen Katrin Ritzberger, Anna ...
Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
132.471 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf