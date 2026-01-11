Mit 2,17 Promille in eine Hausmauer gekracht

In Michaelbeuern ist in den frühen Morgenstunden ein Pkw gegen eine Hauswand geprallt. Der Lenker und sein Beifahrer flüchteten zunächst zu Fuß, konnten aber kurz darauf im Nahbereich von der Polizei gestellt werden. Beim 21-jährigen Fahrer ergab der Alkotest 2,17 Promille.
In den frühen Morgenstunden des 11. Jänner geht bei der Polizei ein E-Call – also ein automatischer Notruf des Autos nach einem Unfall – ein. Der Hinweis: Verkehrsunfall im Bereich Michaelbeuern.
Als die Streife eintrifft, steht ein beschädigter Pkw direkt an einer Hauswand, vom Insassen fehlt jedoch jede Spur. Lenker und Beifahrer haben den Wagen verlassen und sind zu Fuß geflüchtet. Die Flucht währt allerdings kurz, im Nahbereich können die Beamten die beiden ausfindig machen.
Der mutmaßliche Lenker, ein 21-jähriger Flachgauer, muss zum Alkotest antreten – das Ergebnis: satte 2,17 Promille. Die Polizisten nehmen ihm den Führerschein sofort ab und zeigen ihn wegen Alkoholisierung am Steuer an.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.