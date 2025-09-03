Vorteilswelt
Unglaublich!

Pinzgauer sorgt für irren Wingsuit-Rekord

Salzburg: Sport-Nachrichten
03.09.2025 12:45
2073 Höhenmeter in 35 Sekunden: Peter Salzmann brach einen Wingsuit Rekord.
2073 Höhenmeter in 35 Sekunden: Peter Salzmann brach einen Wingsuit Rekord.(Bild: Red Bull Content Pool)

Ein Mann und eine Geschwindigkeit, die kaum zu glauben ist! Der Saalfeldener Extremsportler Peter Salzmann (38) hat es wieder getan: Mit einem halsbrecherischen Sprung von der weltberühmten Eiger-Nordwand in der Schweiz schrieb der Pinzgauer am 19. August Sportgeschichte.

Mit einem speziell für die Rekordjagd entwickelten Wingsuit raste Salzmann mit unglaublichen 347 km/h durch die Lüfte – sieben Stundenkilometer schneller als die bisherige Bestmarke. Damit holte er sich offiziell den Weltrekord im BASE-Jumping.

Die Drohne hatte Mühe, mir zu folgen

Peter Salzmann

„Die Drohne hatte Mühe, mir zu folgen“, verriet der Salzburger Schwerkraft-Besieger nach seinem irren Flug. Kein Wunder: Vom Absprungpunkt „Ecstasy Board“ in 2073 Metern Höhe schoss er binnen 35 Sekunden ins Tal und landete sanft auf 1.640 Metern Seehöhe.

Schon früher sorgte Salzmann mit spektakulären Ideen für Schlagzeilen – etwa mit einem elektrisch angetriebenen Wingsuit. Doch diesmal toppte er alles: Adrenalin, Präzision und Wahnsinn in einem Sprung.

Die Welt schaut nach Pinzgau – und fragt sich: Wie schnell kann Peter Salzmann noch fliegen?

