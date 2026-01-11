„Unbezahlbar“! Pongau ist wieder Nabel der Skiwelt

Das denken sich immer mehr Gäste! Kurz nach dem Jahreswechsel reiben sich Salzburgs Touristiker stets die Hände – wird doch der Pongau in dieser Zeit stets zum Nabel der Skiwelt. Das Finale der Vierschanzentournee (6. Jänner) ging gerade über die Bühne, dieses Wochenende steigen in Altenmarkt-Zauchensee zwei Rennen des Damen-Skiweltcups. Am Montag zieht der Tross weiter nach Flachau, Tags darauf steht dort der traditionelle Nachtslalom auf dem Programm. Und: Am 13. und 14. Jänner legen die schnellsten Snowboarder der Welt einen Weltcup-Stopp in Bad Gastein ein.