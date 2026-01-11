Diesen Rekord jagen die Eisbullen im Pustertal

„Das kenne ich sonst nur aus dem Nachwuchs. Da haben wir einmal 42 Partien am Stück gewonnen“, schmunzelte Stürmer und Torschütze Travis St. Denis. Saisonübergreifend liegt der ultimative Rekord sogar bei 17 ungeschlagenen Partien, als die Salzburger 2021/22 in den Play-offs unbezwingbar waren und 2022/23 die ersten fünf Grunddurchgangs-Duelle siegreich gestalteten.