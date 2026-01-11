Diesen Rekord jagen die Eisbullen im Pustertal

Das gab’s bei den Eisbullen noch nie! Mit einem Sieg bei Pustertal würde der Eishockey-Serienmeister heute eine neue klubinterne Bestmarke setzen. Beim Heim-5:1 gegen Ljubljana am Freitag wurde der alte Rekord von zwölf Siegen am Stück in einer Saison eingestellt.
„Das kenne ich sonst nur aus dem Nachwuchs. Da haben wir einmal 42 Partien am Stück gewonnen“, schmunzelte Stürmer und Torschütze Travis St. Denis. Saisonübergreifend liegt der ultimative Rekord sogar bei 17 ungeschlagenen Partien, als die Salzburger 2021/22 in den Play-offs unbezwingbar waren und 2022/23 die ersten fünf Grunddurchgangs-Duelle siegreich gestalteten.
Das kenne ich sonst nur aus dem Nachwuchs. Da haben wir einmal 42 Partien am Stück gewonnen.
Travis ST. DENIS, Eisbullen-Stürmer
Bild: Andreas Tröster
Trainer Manny Viveiros drückt jedoch auf die Bremse. „Unsere Siegesserie ist schön, aber wir schauen nicht auf Rekorde, sondern auf das Spiel im Pustertal“, erwartet der Austro-Kanadier einen starken Gegner.
Juniors übernehmen Spitze
Indes hat AHL-Klub Zeller Eisbären Sorgenfalten auf der Stirn. Verteidiger Tyler Cuma fällt erneut für mehrere Wochen aus (Unterkörper). Die Jungbullen bogen derweil Sisak 5:2 und sind neuer Leader.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.