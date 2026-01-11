Vorteilswelt
Unglaublicher Streak

Diesen Rekord jagen die Eisbullen im Pustertal

Salzburg
11.01.2026 14:03
So wollen die Eisbullen auch im Pustertal jubeln.
So wollen die Eisbullen auch im Pustertal jubeln.(Bild: Andreas Tröster)

Das gab’s bei den Eisbullen noch nie! Mit einem Sieg bei Pustertal würde der Eishockey-Serienmeister heute eine neue klubinterne Bestmarke setzen. Beim Heim-5:1 gegen Ljubljana am Freitag wurde der alte Rekord von zwölf Siegen am Stück in einer Saison eingestellt.

0 Kommentare

„Das kenne ich sonst nur aus dem Nachwuchs. Da haben wir einmal 42 Partien am Stück gewonnen“, schmunzelte Stürmer und Torschütze Travis St. Denis. Saisonübergreifend liegt der ultimative Rekord sogar bei 17 ungeschlagenen Partien, als die Salzburger 2021/22 in den Play-offs unbezwingbar waren und 2022/23 die ersten fünf Grunddurchgangs-Duelle siegreich gestalteten.

Zitat Icon

Das kenne ich sonst nur aus dem Nachwuchs. Da haben wir einmal 42 Partien am Stück gewonnen.

Travis ST. DENIS, Eisbullen-Stürmer

Bild: Andreas Tröster

Trainer Manny Viveiros drückt jedoch auf die Bremse. „Unsere Siegesserie ist schön, aber wir schauen nicht auf Rekorde, sondern auf das Spiel im Pustertal“, erwartet der Austro-Kanadier einen starken Gegner.

Juniors übernehmen Spitze
Indes hat AHL-Klub Zeller Eisbären Sorgenfalten auf der Stirn. Verteidiger Tyler Cuma fällt erneut für mehrere Wochen aus (Unterkörper). Die Jungbullen bogen derweil Sisak 5:2 und sind neuer Leader.

