Feuerwehren wegen Schnees im Dauereinsatz

Glätte, Schnee, rutschige Bundesstraßen: Im Lungau wurden die Feuerwehren zum Winterdienst in Feuerwehruniform. Vom Überschlag in Mauterndorf bis zu feststeckenden Lkw in Ramingstein mussten zwischen 8. und 11. Jänner sechs Fahrzeuge geborgen werden – zum Glück ohne Verletzte.
Mauterndorf:
Der massivste Unfall ereignete sich in Mauterndorf. Dort kam am Freitag ein Pkw auf der B99 im Ortsteil Neuseß von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Feuerwehr Mauterndorf stellte das Fahrzeug zunächst wieder auf die Räder und führte anschließend die Bergung durch.
Muhr:
Am heutigen Sonntag wurde die Feuerwehr Muhr um 1.39 Uhr zu einer Fahrzeugbergung alarmiert. Ein Fahrzeug war aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse von der Straße abgekommen und musste geborgen werden.
St. Andrä:
Am Samstag wurde die Feuerwehr St. Andrä um 9.52 Uhr zu einer weiteren Fahrzeugbergung auf der L222 alarmiert. Ein Fahrzeug war von der Fahrbahn abgekommen. Nach dem Absichern der Einsatzstelle wurden die notwendigen Bergungsarbeiten durchgeführt.
St. Michael im Lungau:
Ebenfalls am Samstag wurde die Feuerwehr St. Michael zu einer Fahrzeugbergung auf der B99 Katschberg-Bundesstraße im Gemeindegebiet von St. Michael im Lungau alarmiert. Ein Pkw war von der Fahrbahn abgekommen und konnte seine Fahrt nicht mehr fortsetzen. Nach dem Absichern des Fahrzeugs wurde dieses geborgen und die Einsatzstelle wieder freigegeben.
St. Andrä und Tamsweg:
Am Freitag wurden die Feuerwehr St. Andrä sowie das schwere Rüstfahrzeug der Hauptwache Tamsweg um 11.09 Uhr zu einer Fahrzeugbergung auf der B95 alarmiert. Ein Pkw war auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen geraten, kam von der Straße ab und rutschte in einen Straßengraben. Das Fahrzeug kam einige Meter entfernt in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Mithilfe der Einbauseilwinde des Rüstfahrzeuges konnte der PKW geborgen und wieder auf die befestigte Fahrbahn zurückgezogen werden.
Ramingstein:
Am Freitag, dem 8. Jänner, rückte die FF Ramingstein mit acht Mann zu mehreren Lkw-Bergungen entlang der B95 im Bereich des Ortsgebietes von Ramingstein aus, welche aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse hängen blieben.
