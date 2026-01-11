Feuerwehren wegen Schnees im Dauereinsatz

St. Andrä und Tamsweg:

Am Freitag wurden die Feuerwehr St. Andrä sowie das schwere Rüstfahrzeug der Hauptwache Tamsweg um 11.09 Uhr zu einer Fahrzeugbergung auf der B95 alarmiert. Ein Pkw war auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen geraten, kam von der Straße ab und rutschte in einen Straßengraben. Das Fahrzeug kam einige Meter entfernt in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Mithilfe der Einbauseilwinde des Rüstfahrzeuges konnte der PKW geborgen und wieder auf die befestigte Fahrbahn zurückgezogen werden.