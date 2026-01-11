Vorteilswelt
Gegen Rivalen

Überraschend klar: PSVBG-Damen gelingt Revanche

Salzburg
11.01.2026 16:00
Die PSVBG-Girls gewannen gegen Hartberg.
Die PSVBG-Girls gewannen gegen Hartberg.(Bild: Andreas Tröster)

Bei Volleyliga-Rivale Hartberg hatten die PSVBG-Girls im Hinspiel auswärts nichts zu bestellen gehabt – 0:3. Das Dezember-Formhoch samt Erfolgslauf im Cup konnte das Team von Trainerin Ingrida Schwaiger aber gut ins neue Jahr mitnehmen. Und übte prompt Revanche an den Steirerinnen.

In nicht einmal eineinhalb Stunden gab’s in Rif einen glatten 3:0 (16, 17, 20)-Erfolg. Damit lebt auch weiter die Chance auf den realistischen fünften Rang in der Liga. Die Salzburgerinnen verdrängten Hartberg und sind punktgleich hinter den Wildcats Klagenfurt Sechster.

Ich hätte eher auf einen Fünf-Satz-Krimi gewettet, aber wir haben ihnen nicht wirklich eine Chance gelassen

Julia LJUBIC, PSVBG-Salzburg

„Das erste Spiel nach der Winterpause ist immer schwierig. Es ist uns aber wirklich gut gelungen, unseren Rhythmus zu finden“, war Außenangreiferin Julia Ljubic glücklich. „Ich hätte eher auf einen Fünf-Satz-Krimi gewettet, aber wir haben ihnen nicht wirklich eine Chance gelassen.“

2. Herren-Bundesliga: PSVBG Salzburg – Waidhofen/Ybbs (NÖ) 2:3 (-18, 22, -12, 25, -10); Frauen: TV Oberndorf – Höchst (V) 1:3 (-24, 17, -20, -23).

