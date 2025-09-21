Vorteilswelt
Trennung!

Geheimes Ehe-Drama schockt bei royaler Beerdigung!

Royals
21.09.2025 16:28
Lord Nicholas Windsor trauerte ohne seine Ehefrau um seine verstorbene Mutter, Herzogin von Kent ...
Lord Nicholas Windsor trauerte ohne seine Ehefrau um seine verstorbene Mutter, Herzogin von Kent – jetzt kam heraus, warum.(Bild: Tim Rooke / dana press / picturedesk.com)

Die britische Königsfamilie trauerte – und zugleich überschattete vergangene Woche ein bislang geheimgehaltenes privates Drama die Beerdigung der Herzogin von Kent. Während König Charles, Prinz William und Prinzessin Kate Abschied nahmen, fehlte Paola Windsor, Ehefrau von Lord Nicholas, auffällig. 

0 Kommentare

Wie Freunde nun bestätigten, ist die Ehe von Lord Nicholas – jüngster Sohn der Herzogin und Patensohn von König Charles – offenbar zerbrochen. Nach 19 Jahren soll sich das Paar getrennt haben. „Es ist sehr traurig, aber die beiden leben schon länger getrennt“, zitiert die „Daily Mail“ einen Insider. Eine Scheidung werde jedoch von beiden vermieden, da sie sich selbst als tief konservativ sehen.

Lord und Lady Nicholas Windsor
Lord und Lady Nicholas Windsor(Bild: Mark Stewart / Camera Press / picturedesk.com)

Royales Traumpaar
Für die Familie ist der Bruch besonders bitter, da Nicholas und Paola einst als adeliges Traumpaar galten. Ihre spektakuläre Hochzeit 2006 schrieb Geschichte: Zunächst eine standesamtliche Feier in London, dann eine religiöse Zeremonie im Vatikan – die erste katholische Trauung eines Royals seit der Zeit von Königin Maria I. Ein Empfang mit Papst Benedikt XVI., ein glamouröser Ball in Rom und die adelige Herkunft der Braut machten die Eheschließung zu einem Märchen. Drei gemeinsame Söhne, Albert, Leopold und Louis, krönten das Glück.

Doch spätestens bei der Beerdigung zeigte sich das Ende der Liebesgeschichte unübersehbar: Lord Nicholas erschien allein, begleitet lediglich von seinen Söhnen. Paolas Abwesenheit war ein stilles, aber lautes Zeichen – mitten in einem Moment, in dem die Familie eigentlich zusammenrücken sollte.

So bleibt der Tag ein doppelter Einschnitt in der Geschichte der Windsors: Mit der Herzogin von Kent verliert das Königshaus eine Frau, die über 60 Jahre an der Seite von Prinz Edward stand und 2001 als erste Royal seit 300 Jahren zum Katholizismus konvertierte. Und mit der Trennung von Nicholas und Paola zeigt sich, dass auch hinter den Palastmauern keine Ehe vor Zerreißproben gefeit ist.

Ein royaler Abschied – überschattet von einem Ehe-Drama, das nun für Schlagzeilen sorgt.

