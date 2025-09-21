Geheimes Ehe-Drama schockt bei royaler Beerdigung!

So bleibt der Tag ein doppelter Einschnitt in der Geschichte der Windsors: Mit der Herzogin von Kent verliert das Königshaus eine Frau, die über 60 Jahre an der Seite von Prinz Edward stand und 2001 als erste Royal seit 300 Jahren zum Katholizismus konvertierte. Und mit der Trennung von Nicholas und Paola zeigt sich, dass auch hinter den Palastmauern keine Ehe vor Zerreißproben gefeit ist.