Royals nahmen Abschied von der Herzogin von Kent

„Wird sehr vermisst werden“

Gemeinsam mit ihrem Ehemann, Prinz William, hatte Kate bereits zuvor in einer persönlichen Erklärung ihre Trauer bekundet: „Die Herzogin setzte sich unermüdlich für andere ein und unterstützte viele gute Zwecke, unter anderem durch ihre Liebe zur Musik. Sie wird ein sehr vermisstes Mitglied der Familie sein.“ Unterzeichnet wurde die Botschaft mit „W & C“ – ein Hinweis darauf, dass sie direkt von William und Catherine stammte.