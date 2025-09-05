Vorteilswelt
Königsfamilie trauert

Herzogin von Kent im Kensington Palast gestorben

Royals
05.09.2025 14:00
Von den 1970er-Jahren bis 2001 prägte die Herzogin das Bild von Wimbledon – als sie traditionell ...
Von den 1970er-Jahren bis 2001 prägte die Herzogin das Bild von Wimbledon – als sie traditionell den Siegerinnen der Championships die Trophäen überreichte.(Bild: AP/Denis Paquin)

Ein schwerer Verlust für das Königshaus: Die Ehefrau von Prinz Edward, Katherine, die Duchess of Kent, ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Der Buckingham Palace gab die traurige Nachricht am Freitag bekannt. Die Herzogin, die jahrzehntelang eine Wimbledon-Ikone war, starb friedlich in Wren House, ihrem Zuhause im Kensington Palast, umgeben von ihrer Familie.

0 Kommentare

Die glamouröse Royal, die jahrzehntelang durch Eleganz, Empathie und Wohltätigkeit glänzte, hinterlässt ihren Ehemann, Prinz Edward, Herzog von Kent, sowie drei Kinder. Der König, derzeit in Balmoral, wurde noch in der Nacht informiert.

In einem bewegenden Statement erklärte der Palast: „Mit tiefer Trauer gibt Buckingham Palace den Tod Ihrer Königlichen Hoheit, der Duchess of Kent, bekannt. Sie verstarb friedlich, umgeben von ihrer Familie. Der König, die Königin und alle Mitglieder der Royal Family gedenken ihrer lebenslangen Hingabe an Musik, Jugend und Wohltätigkeit.“

Die Königsfamilie trauert um die Duchess von Kent, die Ehefrau von Prinz Edward – hier im Jahr ...
Die Königsfamilie trauert um die Duchess von Kent, die Ehefrau von Prinz Edward – hier im Jahr 1997 links neben Queen Elizabeth II. und Queen Mum am Balkon des Buckingham-Palastes.(Bild: AP/David Thomson)

Eine Royal-Ikone mit Herz
Die Herzogin galt als eine der elegantesten Frauen ihrer Generation – und als jemand, der stets den Mut hatte, eigene Wege zu gehen. 1992 konvertierte sie überraschend zum Katholizismus – eine Seltenheit im britischen Königshaus. Legendär wurde ihr Auftritt in Wimbledon 1993, als sie die verzweifelte Jana Novotná tröstete, nachdem diese gegen Steffi Graf verloren hatte. Dieses Bild ging um die Welt und machte die Herzogin zur „Herzensprinzessin“ der Nation.

Die Herzogin tröstet die Tennisspielerin Jana Novotná.
Die Herzogin tröstet die Tennisspielerin Jana Novotná.(Bild: AP/Dave Caulkin)

Private Trauer, öffentliche Anteilnahme
Ihr Tod beendet ein langes Leben zwischen royaler Pflicht und persönlicher Freiheit. Das Königshaus kündigte an, dass eine Trauerzeit bis zum Tag der Beisetzung gelten wird. Mitarbeiter und Royals tragen in dieser Zeit schwarze Armbinden. Eine nationale Staatstrauer wird es nicht geben, da die Herzogin seit 2002 keine offiziellen Aufgaben mehr wahrnahm.

Die Herzogin, Prinzessin Diana und Prinz William im Jahr 1994 beim Tennisturnier in Wimbledon
Die Herzogin, Prinzessin Diana und Prinz William im Jahr 1994 beim Tennisturnier in Wimbledon(Bild: AP/Neil Munns)
Die Herzogin mit Valentina Tereshkova, der ersten Frau im All
Die Herzogin mit Valentina Tereshkova, der ersten Frau im All(Bild: AP/John Redman)
Prinz Edward und Duchess Katherine 1969 bei der Premiere des Films „ James Bond 007 – Im ...
Prinz Edward und Duchess Katherine 1969 bei der Premiere des Films „ James Bond 007 – Im Geheimdienst Ihrer Majestät“(Bild: AP/Robert Dear)
Der Herzog in die Herzogin von Kent bei der Hochzeit von Prinz William und Kate Middleton
Der Herzog in die Herzogin von Kent bei der Hochzeit von Prinz William und Kate Middleton(Bild: David Jones / PA / picturedesk.com)

Details zur Beisetzung sollen in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden – erwartet wird ein katholischer Trauergottesdienst. Ein Online-Kondolenzbuch wird eingerichtet, damit die Öffentlichkeit Abschied nehmen kann.

Die Mitglieder des Königshauses tragen in der Trauerzeit schwarze Armbinden.
Die Mitglieder des Königshauses tragen in der Trauerzeit schwarze Armbinden.(Bild: AFP/TOLGA AKMEN)
Schon 1937 bei der Krönung von König George VI. dabei: Die Herzogin von Kent (2. von rechts) – ...
Schon 1937 bei der Krönung von König George VI. dabei: Die Herzogin von Kent (2. von rechts) – damals noch jung, elegant und mitten im Herzen der Royal Family.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

Die Familie trauert – und die Welt erinnert sich
Neben König Charles III. und Queen Camilla werden voraussichtlich auch Prinz William, Prinzessin Kate und möglicherweise auch Prinz Harry der Beerdigung beiwohnen. Der ausgewanderte Königssohn wird am Montag, dem dritten Todestag von Queen Elizabeth II., in London erwartet. 

Er plant, Schirmherr von „WellChild“ an einer Wohltätigkeitsveranstaltung teilzunehmen. Auch ein angebliches Treffen mit König Charles soll vereinbart sein. 

