Herzogin von Kent im Kensington Palast gestorben

Eine Royal-Ikone mit Herz

Die Herzogin galt als eine der elegantesten Frauen ihrer Generation – und als jemand, der stets den Mut hatte, eigene Wege zu gehen. 1992 konvertierte sie überraschend zum Katholizismus – eine Seltenheit im britischen Königshaus. Legendär wurde ihr Auftritt in Wimbledon 1993, als sie die verzweifelte Jana Novotná tröstete, nachdem diese gegen Steffi Graf verloren hatte. Dieses Bild ging um die Welt und machte die Herzogin zur „Herzensprinzessin“ der Nation.