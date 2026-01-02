Flock feiert in Winterberg ihren 15. Weltcupsieg

Für Flock ist es der zweite Saisonsieg nach jenem drei Wochen davor in Lillehammer sowie ihr insgesamt 15. In allen fünf Saisonbewerben schaffte es die 36-Jährige in die Top vier, mit den auch als EM ausgeschriebenen Rennen nächste Woche in St. Moritz sowie in der Woche darauf dem Finale in Altenberg stehen nur noch zwei weitere Events im Weltcup-Kalender. Nach Altenberg kommen von Österreichs Team nach einem Verbandsbeschluss um Nationalcoach Michael Grünberger nur die bis dahin für Olympia qualifizierten Aktiven mit.