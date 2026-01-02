Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Traum-Start in 2026

Flock feiert in Winterberg ihren 15. Weltcupsieg

Wintersport
02.01.2026 17:22
Sieg für Janine Flock
Sieg für Janine Flock(Bild: EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF)

Skeleton-Ass Janine Flock hat am Freitag wie im vergangenen Jahr den Winterberg-Weltcup gewonnen und somit einen optimalen Start ins Olympia-Jahr 2026 hingelegt. Die Tirolerin gewann bei Schneefall und Windböen 0,38 Sek. vor der US-Halbzeitleaderin Mystique Ro und 0,61 Sek. vor der Tschechin Anna Fernstaedt. Das Männer-Rennen war am Vormittag wegen unterschiedlicher Witterungsbedingungen nach dem ersten Lauf abgebrochen worden, der Mixed-Bewerb wurde daraufhin ganz abgesagt.

0 Kommentare

Für Flock ist es der zweite Saisonsieg nach jenem drei Wochen davor in Lillehammer sowie ihr insgesamt 15. In allen fünf Saisonbewerben schaffte es die 36-Jährige in die Top vier, mit den auch als EM ausgeschriebenen Rennen nächste Woche in St. Moritz sowie in der Woche darauf dem Finale in Altenberg stehen nur noch zwei weitere Events im Weltcup-Kalender. Nach Altenberg kommen von Österreichs Team nach einem Verbandsbeschluss um Nationalcoach Michael Grünberger nur die bis dahin für Olympia qualifizierten Aktiven mit.

Erlacher knapp an Olympia-Norm vorbei
Aktuell sind das Flock und Samuel Maier, im ersten Männer-Lauf ein Opfer der Bedingungen. Sein Landsmann Alexander Schlintner – bisher mit einem 19. Platz als bestes Saison-Ergebnis – führte das Feld an, nach diversen Protesten wurde der Bewerb aber nicht fortgesetzt. Dicht an dem für Olympia geforderten Top-12-Platz war Julia Erlacher dran, von außerhalb der Top 20 verbesserte sie sich auf Platz 13. Bloß drei Hundertstel fehlten ihr auf die Top zwölf. Im Weltcup führt nun Flock mit 1.034 Punkten 16 Zähler vor der belgischen Tages-Siebenten Kim Meylemans.

Janine Flock
Janine Flock(Bild: EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF)

Flock hatte auf der gute Starter bevorzugenden deutschen Bahn das Rennen mit ihrem fahrerischen Können gewonnen. Nach einem Rückstand von vier Hundertstel nach Lauf eins auf Rang drei gelegen, landete sie einen noch souveränen Sieg. Das Gesamtpaket funktioniere, hatte sie schon vor dem Rennen gemeint. „Jetzt geht es darum, kontinuierlich weiterzuarbeiten und auf Details zu achten.“ Wichtig sei, sich abseits der Reisen genügend Zeit zur Erholung zu nehmen. Die Anwesenheit eines Physiotherapeuten bei den Jänner-Weltcups stimme sie ebenso zufrieden.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
297.205 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
195.128 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
193.927 mal gelesen
Archivbild
Mehr Wintersport
Skicrosser mit Plan
Den Olympia-Feinschliff will man sich daheim holen
Traum-Start in 2026
Flock feiert in Winterberg ihren 15. Weltcupsieg
Ski-Hiobsbotschaft
Liensberger schwer verletzt – Olympia-Traum vorbei
Krone Plus Logo
35 Tage vor Eröffnung
Welche Olympia-Helden um die Spiele 2026 zittern
Rot für Topspringer
„Frech!“ Kritik nach Disqualifikation bei Tournee

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf