Man ist nie zu alt!

Älteste Person der Welt flirtet mit König Charles!

Royals
21.09.2025 10:16
König Charles zu Besuch bei der wohl ältesten lebenden Person der Welt
König Charles zu Besuch bei der wohl ältesten lebenden Person der Welt(Bild: AP/Jonathan Brady)

Herzerwärmende Szenen aus dem royalen Großbritannien! Kurz nach der Verabschiedung von US-Präsident Donald Trump hat König Charles III. in dieser Woche eine weitere besondere Persönlichkeit getroffen: Ethel Caterham, die aller Voraussicht nach älteste lebende Person der Welt.

Wie die Nachrichtenagentur PA berichtete, besuchte der britische Monarch die 116-Jährige am Donnerstag in Lightwater in der englischen Grafschaft Surrey in ihrem Altersheim.

Die am 21. August 1909 geborene Caterham gilt seit Ende April als wohl ältester Mensch der Erde, nachdem die brasilianische Nonne Schwester Inah Canabarro Lucas im Alter von 116 Jahren gestorben war.

König Charles lauschte den Geschichten von Caterham.
König Charles lauschte den Geschichten von Caterham.(Bild: AP/Jonathan Brady)

Caterham erzählte Geschichten von damals
Im Gespräch mit Charles ließ Caterham unter anderem ihre Erinnerungen daran Revue passieren, wie sie seine feierliche Amtseinführung als Prinz von Wales durch Queen Elizabeth II. im Jahr 1969 erlebt hatte. Charles war damals erst 21 Jahre alt gewesen. 

Ethel, die golden glitzernde Hausschuhe zu dem Anlass trug, verriet ihm mit einem Augenzwinkern: „Alle Mädchen waren damals in Sie verliebt und wollten Sie heiraten.“

Die Royal Family veröffentlichte das Video des süßen Kompliments von Ethel auf Social Media – hier ansehen und anhören:

Enkelin verrät noch mehr!
Diese süße Bemerkung entlockte dem König nicht nur ein herzliches Lachen, sondern auch ein amüsiertes Hochziehen der Augenbrauen. Eine von Ethels Enkelinnen, Kate Henderson, bestätigte die Schwärmerei ihrer Großmutter: „Sie sagten neulich: ,Prinz Charles war so attraktiv. Alle Mädchen waren in ihn verliebt.‘ Ein wahrer Prinz – und jetzt der König.“

​Charles nahm den Scherz mit Humor und konterte mit einem verspielten Grinsen: „Ja, nun, was von ihm übrig ist jedenfalls.“

Herzenswunsch erfüllt
​Der Besuch war ein Herzenswunsch von Ethel, die im April zur ältesten lebenden Person der Welt wurde. Obwohl sie ihren 116. Geburtstag im August nur im Kreise ihrer Familie feierte, hatte sie damals bereits verraten, dass sie für den König eine Ausnahme machen würde. Charles ließ nicht lange auf sich warten und kam persönlich vorbei.

