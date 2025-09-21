Älteste Person der Welt flirtet mit König Charles!

Herzenswunsch erfüllt

​Der Besuch war ein Herzenswunsch von Ethel, die im April zur ältesten lebenden Person der Welt wurde. Obwohl sie ihren 116. Geburtstag im August nur im Kreise ihrer Familie feierte, hatte sie damals bereits verraten, dass sie für den König eine Ausnahme machen würde. Charles ließ nicht lange auf sich warten und kam persönlich vorbei.