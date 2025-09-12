König Charles: Mehr Ärger mit William als Harry?

Der Grund: Während Charles trotz Krebsdiagnose in den letzten zwölf Monaten mehr als 175 Termine absolvierte, gönnte sich William gleich fünf Urlaube in sieben Monaten – und zeigt sich lieber als Vorzeige-Papa bei Rugby-Spielen oder Museums-Ausflügen. Für Charles fühlt sich dieses Familienidyll wie ein stiller Vorwurf an seine eigenen Erziehungsfehler an.