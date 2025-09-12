Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Royal-Zoff!

König Charles: Mehr Ärger mit William als Harry?

Royals
12.09.2025 15:00
Charles sauer auf William – Harry plötzlich Lieblings-Sohn
Charles sauer auf William – Harry plötzlich Lieblings-Sohn(Bild: AFP/CHRIS JACKSON)

König Charles (76) kämpft nicht nur mit seiner Gesundheit, sondern auch mit dicken Familien-Problemen. Laut britische Adels-Expertin Tina Brown ist der Monarch derzeit überraschenderweise „weniger genervt“ von Prinz Harry (40) als von Thronfolger William (43)! 

0 Kommentare

Der Grund: Während Charles trotz Krebsdiagnose in den letzten zwölf Monaten mehr als 175 Termine absolvierte, gönnte sich William gleich fünf Urlaube in sieben Monaten – und zeigt sich lieber als Vorzeige-Papa bei Rugby-Spielen oder Museums-Ausflügen. Für Charles fühlt sich dieses Familienidyll wie ein stiller Vorwurf an seine eigenen Erziehungsfehler an.

Stiller Vorwurf? König Charles fühlt sich von Williams Vorzeige-Elternrolle kritisiert.
Stiller Vorwurf? König Charles fühlt sich von Williams Vorzeige-Elternrolle kritisiert.(Bild: APA/ APA/AFP/POOL/Jordan Pettitt)

Und Harry? Der „verlorene Sohn“ landete bei seinem Kurztrip nach London einen Image-Coup. Er strahlte, packte an – und spendete sogar 1,1 Millionen Pfund für den guten Zweck. Charles nahm sich nach 19 Monaten Funkstille immerhin 54 Minuten Zeit für Tee mit Harry. Insider munkeln: Das Eis taut langsam.

Lesen Sie auch:
Prinz Harry (40) kam am Mittwochnachmittag im Londoner Clarence House, dem Wohnsitz des ...
Royale Versöhnung?
Nach 18 Monaten! Harry traf Vater König Charles
10.09.2025
„Wichtiger Schritt“
Das musste Prinz Harry dem König versprechen
11.09.2025

„Verlorene Zeit“ nachholen
König Charles III. plant Berichten zufolge auch, mehr Zeit mit seinen Enkelkindern Archie und Lilibet zu verbringen. Nachdem er in den letzten Jahren aufgrund der angespannten Beziehung zu Harry und Meghan nur wenige persönliche Treffen hatte und hauptsächlich Videotelefonie nutzte, strebt er nun ein Wiedersehen an, um die „verlorene Zeit“ aufzuholen.

Ein möglicher Besuch des Königs in den USA wird ebenfalls in Betracht gezogen.

König Charles soll sich im Augenblick mehr über William als über Harry ärgern.
König Charles soll sich im Augenblick mehr über William als über Harry ärgern.(Bild: AP/Toby Melville)

William unter Druck
William dagegen steht nun unter Druck: Wenn Harrys Beliebtheit weiter steigt, könnte der eigentliche Erbe bald als „fauler Prinz“ dastehen.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
199.577 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hotelier Roland Ballner ist seit 35 Jahren in der Branche. Mittlerweile ist er es leid, sich auf ...
Österreich
Alles anders! Wende nach „Schul-Attentat“ in Wien
98.891 mal gelesen
Im Fall des vermeintlichen Schul-Attentats im Gymnasium Augarten (rechts im Bild eines der ...
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
92.502 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Innenpolitik
Pensionen nun fix: Jeder dritte Senior zahlt drauf
2882 mal kommentiert
ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger, Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) und ...
Außenpolitik
Russen-Diplomat: „Drohnen kamen aus der Ukraine“
1356 mal kommentiert
Die polnische Armee ist nach den Drohnenabschüssen in Alarmbereitschaft. 
Innenpolitik
„Menschen sagen mir: Passen Sie auf sich auf!“
1295 mal kommentiert
Der FPÖ-Chef zeigte sich im Sommergespräch mit der „Krone“ höchst angriffslustig. 
Mehr Royals
Royal-Zoff!
König Charles: Mehr Ärger mit William als Harry?
Von Meghan genehmigt
Prinz Harry überraschend in Polen und Kiew
Absolut mustergültig!
Prinzessin Kate trägt besonderen Hosenanzug
„Wichtiger Schritt“
Das musste Prinz Harry dem König versprechen
Royaler Ideen-Klau?
Prinzessin Amalia kupfert bei Prinzessin Kate ab!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf