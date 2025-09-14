Bevor neue Chefs kommen, zittern Landesmitarbeiter

Denn die Abteilung steht schon länger in der Kritik. „Das LMZ konzentrierte sich nicht auf die Erledigung seiner Kernaufgaben als Pressestelle der Salzburger Landesverwaltung“, lautete schon vor zwei Jahren das Urteil des Landesrechnungshofs. Daraufhin schaltete der Propaganda-Dienst auf stur und veröffentlichte keine Meldungen des landeseigenen Rechnungshofs mehr. Seither müssen die Prüfer der Landes-Verwaltung ihre Berichte selbst an die Medien ausschicken. Die Kosten der Abteilung sind seit dem Rechnungshof-Bericht weiter gestiegen und liegen aktuell bei rund drei Millionen Euro jährlich.