25-Jähriger hatte bei Unfall über zwei Promille

Verantwortungslos! Mit über zwei Promille setzte sich ein 25-Jähriger aus Reichraming in OÖ am Freitagabend hinters Steuer seines Autos und verursachte einen Unfall. Wie durch ein Wunder blieb er unverletzt, konnte sein Fahrzeug sogar noch selbst verlassen.
Gegen 19.15 Uhr war der 25-Jährige aus Reichraming auf der Laussaer Straße von Großraming in Richtung der Ortschaft Pechgraben unterwegs. Auf der Freilandstraße kam er in einer starken Rechtskurve links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Felswand.
Zeugen setzten Notruf ab
Nachkommende Verkehrsteilnehmer verständigten die Einsatzkräfte. Der Unfalllenker blieb bei dem Anprall nahezu unverletzt, konnte sein Fahrzeug sogar noch selbstständig verlassen.
Stark alkoholisiert
Ein Alkotest bei dem 25-Jährigen ergab den schier unglaublichen Wert von 2,52 Promille, den Führerschein musste der „Schluckspecht“ abgeben. Wegen Aufräumarbeiten war die Laussaer Straße im Bereich der Unfallstelle für etwa eineinhalb Stunden nur einseitig passierbar.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.