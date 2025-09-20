Vorteilswelt
Gegen Felsen geprallt

25-Jähriger hatte bei Unfall über zwei Promille

Oberösterreich
20.09.2025 10:33
Der Unfalllenker blieb bei dem Anprall nahezu unverletzt.

Verantwortungslos! Mit über zwei Promille setzte sich ein 25-Jähriger aus Reichraming in OÖ am Freitagabend hinters Steuer seines Autos und verursachte einen Unfall. Wie durch ein Wunder blieb er unverletzt, konnte sein Fahrzeug sogar noch selbst verlassen.

0 Kommentare

Gegen 19.15 Uhr war der 25-Jährige aus Reichraming auf der Laussaer Straße von Großraming in Richtung der Ortschaft Pechgraben unterwegs. Auf der Freilandstraße kam er in einer starken Rechtskurve links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Felswand.

Zeugen setzten Notruf ab
Nachkommende Verkehrsteilnehmer verständigten die Einsatzkräfte. Der Unfalllenker blieb bei dem Anprall nahezu unverletzt, konnte sein Fahrzeug sogar noch selbstständig verlassen.

Stark alkoholisiert
Ein Alkotest bei dem 25-Jährigen ergab den schier unglaublichen Wert von 2,52 Promille, den Führerschein musste der „Schluckspecht“ abgeben. Wegen Aufräumarbeiten war die Laussaer Straße im Bereich der Unfallstelle für etwa eineinhalb Stunden nur einseitig passierbar.

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
Oberösterreich

Mehr Oberösterreich
Täter kam mit Fahrrad
40-Jähriger in Linzer Volksgarten ausgeraubt
Gegen BW Linz
Rätsel um Derby-Unserie des LASK vor Lokalduell
Wie „Bert“ in DE
Elch „Emil“ in Österreich: Eingreifen oder nicht?
Mit lautem Knall
Mercedes ging auf Autobahn in Flammen auf
Gegen Felsen geprallt
25-Jähriger hatte bei Unfall über zwei Promille
