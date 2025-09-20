OÖ: 23-Jährige wurde aus Kutsche geschleudert

Schlimmer Unfall mit einer Pferdekutsche in Königswiesen in OÖ: Bei einer Ausfahrt scheute plötzlich das Zugpferd, woraufhin die Kutsche umstürzte. Eine 23-jährige Mitfahrerin wurde auf die Straße geschleudert und unbestimmten Grades verletzt.
Freitagnachmittag war eine 44-Jährige aus St. Oswald bei Freistadt mit einer Pferdekutsche auf einem Reitweg von Königswiesen in Richtung Mönchdorf unterwegs. Am Rücksitz befanden sich ihre 16-jährige Tochter sowie ihre Nichte (23) – ebenfalls aus St. Oswald.
Fahrzeug stürzte um
Kurz vor dem Güterweg Röbl scheute aus unerklärlichen Gründen plötzlich das Zugpferd. Die 44-Jährige versuchte noch, das Tier im Zaum zu halten, jedoch ohne Erfolg. Das Pferd bewegte sich über eine kleine Böschung, woraufhin die Kutsche umstürzte.
Mit Hubschrauber ins Spital
Die 23-Jährige wurde auf die Fahrbahn geschleudert und blieb unbestimmten Grades verletzt liegen. Nach der Erstversorgung kam sie mit dem Rettungshubschrauber ins Linzer Unfallkrankenhaus. Die Kutschen-Lenkerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.
