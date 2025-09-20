OÖ: 23-Jährige wurde aus Kutsche geschleudert

Mit Hubschrauber ins Spital

Die 23-Jährige wurde auf die Fahrbahn geschleudert und blieb unbestimmten Grades verletzt liegen. Nach der Erstversorgung kam sie mit dem Rettungshubschrauber ins Linzer Unfallkrankenhaus. Die Kutschen-Lenkerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.