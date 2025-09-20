Lasst die Sänger doch singen!

ANDERERSEITS sollte man einen Sängerwettstreit nicht mit der diplomatischen Bühne und der hohen Politik verwechseln. Da geht es doch um eine kulturelle und künstlerische Präsentation der europäischen Völker und nicht um politische Schuldzuweisungen. Und eine solche Kulturveranstaltung – wobei man geteilter Meinung sein kann, ob der Song Contest noch viel mit Kunst und Kultur zu tun hat – bietet noch die Möglichkeit für Dialog und Verständigungsarbeit jenseits der Konflikte.